İrfan Can Kahveci transfer iddialarına cevap verdi: Hangi takıma gidiyor?

Başakşehir'in yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor ile oynadıkları maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen milli yıldız 'şampiyon olmak istiyoruz' dedi.

İrfan Can Kahveci, transfer iddialarına da cevap verdi. 24 yaşındaki futbolcu, 'Başakşehir ile şampiyon olmak istiyorum sonra da Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Hedefim bu' transfer tercihini gözler önüne serdi.

Milli futbolcunun adı son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe ile sıklıkla anılıyordu.

İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor? Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın devleriyle birlikte Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrolarına katmak istiyor. Peki İrfan Can Kahveci kimdir ve kaç yaşında?İrfan Can Kahveci kimdir?15 Temmuz 1995 yılında Çorum'da doğan İrfan Can Kahveci futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 24 yaşındaki oyuncu 1 Temmuz 2014 yılında A Takıma yükseldi ve 4 Ocak 2017 yılında 1.61 milyon euro bonservis değeriyle Başakşehir'e transfer oldu. Sol ayaklı oyuncu orta sahanın merkezi başta olmak üzere on numara ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor.İrfan Can Kahveci'nin bonservisi ne kadar?Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. 24 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.İrfan Can Kahveci istatistiklerİrfan Can Kahveci bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 6 gol kaydederken 4 tane de asist yaptı.Fenerbahçe ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istiyorMedipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin taliplileri gün geçtikçe artıyor. Gelecek yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'yi sarı-lacivertli forma altında görmek istiyor. Aynı zaman da Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İrfan Can'ın kadroya katılması için kesin direktif verdi. UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturmasıİrfan Can Kahveci'ye UEFA'dan soruşturma açılmıştıMilli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatılmıştı. Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verilmişti.24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.Video: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı: Her şutun gol olsun!Galeri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular 2020: Dünya yıldızları boşa çıkıyor

Başakşehir kritik Denizlispor virajını döndü Başakşehir, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Denizlispor’u 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı’ndaki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.Karşılaşmadan dakikalar;13. dakikada sol kanattan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.17. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara’nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli’nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.37. dakikada sol kanattan Aleksic’in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-077. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-084. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Crivelli ve Visca 11 gole ulaştıSüper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 65. dakikada Crivelli ve 78. dakikada Visca’dan geldi. Crivelli ve Visca, bu gollerle ligdeki gol sayılarını da 11’e çıkardı. Crivelli, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK (2), MKE Ankaragücü (2), Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ağlarını havalandırmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor. Edin Visca ise bu güne kadar Gençlerbirliği (3), Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor, Y.Malatyaspor, Rizespor, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun asist sayısı ise 11.Süper Lig puan durumu için tıklayın

Denizlispor Kalecisi Tolgahan Acar Başakşehir maçında eleştirilerin odağına yerleşti Başakşehir'in Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada Crivelli, İstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi. Bu golde Tolgahan Acar altı pasa çıkmayınca ve savunma oyuncuları da Crivelli'yi engelleyemeyince İstanbul ekibi 1-0 öne geçti.İlk yarı boyunca hatalı çıkışlar yapan ve yan topları ceza sahası içerisinde yumruklayarak sosyal medyada gündem haline gelen Tolgahan Acar'ın Crivelli'nin golünde de tercih hatası yapması eleştirilmesine sebep oldu.Öte yandan Denizlisporlu futbolcu Zeki Yavru, Crivelli'nin golünde üstüne gelen topu çıkartamayan takım arkadaşı Tolgahan Acar'a tepki gösterdi.

00:59 dk 30 Ekim 2019 Diğer Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı: Her şutun gol olsun! Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabı, İrfan Can Kahveci'ye destek mesajında bulundu. Paylaşımda, 'İrfan Can Kahvecikardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!' sözlerine yer verildi.