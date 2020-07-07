Denizlispor Kalecisi Tolgahan Acar Başakşehir maçında eleştirilerin odağına yerleşti

Başakşehir'in Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada Crivelli, İstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi. Bu golde Tolgahan Acar altı pasa çıkmayınca ve savunma oyuncuları da Crivelli'yi engelleyemeyince İstanbul ekibi 1-0 öne geçti.

İlk yarı boyunca hatalı çıkışlar yapan ve yan topları ceza sahası içerisinde yumruklayarak sosyal medyada gündem haline gelen Tolgahan Acar'ın Crivelli'nin golünde de tercih hatası yapması eleştirilmesine sebep oldu.

Öte yandan Denizlisporlu futbolcu Zeki Yavru, Crivelli'nin golünde üstüne gelen topu çıkartamayan takım arkadaşı Tolgahan Acar'a tepki gösterdi.