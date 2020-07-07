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Denizlisporlu Tolgahan Acar'ın Başakşehir maçında yediği gol gündem oldu

Denizlispor Kalecisi Tolgahan Acar Başakşehir maçında eleştirilerin odağına yerleşti

Başakşehir ile Denizlispor arasında oynanan maçta Denizlispor kalecisi Tolgahan Acar yediği ilk gol ve sergilediği performansla tepki çekti. Yan toplarda ciddi sorun yaşayan tecrübeli file bekçisi, Crivelli'nin attığı golde üstüne gelen topu çıkartamayınca takım arkadaşları da duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlispor Kalecisi Tolgahan Acar'ın Başakşehir maçındaki performansı beğenilmedi.

Denizlispor Kalecisi Tolgahan Acar'ın Başakşehir maçındaki performansı beğenilmedi.

Başakşehir'in Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada Crivelli, İstanbul ekibini 1-0 öne geçirdi. Bu golde Tolgahan Acar altı pasa çıkmayınca ve savunma oyuncuları da Crivelli'yi engelleyemeyince İstanbul ekibi 1-0 öne geçti.

İlk yarı boyunca hatalı çıkışlar yapan ve yan topları ceza sahası içerisinde yumruklayarak sosyal medyada gündem haline gelen Tolgahan Acar'ın Crivelli'nin golünde de tercih hatası yapması eleştirilmesine sebep oldu.

Öte yandan Denizlisporlu futbolcu Zeki Yavru, Crivelli'nin golünde üstüne gelen topu çıkartamayan takım arkadaşı Tolgahan Acar'a tepki gösterdi.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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