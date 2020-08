İrfan Can Kahveci transfer sorusuna cevap verdi: Başkanımız söz verdi

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, şampiyonluk hisleri ve geleceği hakkında konuştu.

"Tarihi bir zafer"

Kazanılan şampiyonlukla büyük bir tarih yazdıklarını söyleyen Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık. İnşallah ilerleyen senelerde daha çok kupa kazanırım" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da tur atlayacağız"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda Kopenhag oynayacakları maçla ilgili olarak da Kahveci, "Kopenhag'a karşı avantajlı bir skor almıştık. Deplasmanda da bu avantajımızı korumak istiyoruz. İnşallah tur atlayıp gidebildiğimiz kadar gideceğiz" diye konuştu.

"Manchester United zor ama imkansız değil"

"Kopenhag'ı elemeniz durumunda muhtemel rakibiniz olan Manchester United'ı geçebilecek misiniz?" sorununa da milli oyuncu, "İnşallah, neden olmasın. Bizim sloganımız 'zor ama imkansız değil'" yanıtını verdi.

"Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü vardı"

Sezon başında kulüpten şampiyonluk yaşanırsa transfer sözü aldığını söyleyen Kahveci, "Avrupa'ya transferim için başkanımızın bana bir sözü vardı. Şu an UEFA maçlarımız olduğu için onlara konsantreyim. Maçlar bitince başkanla bu konuları konuşuruz" dedi.

"Antalyaspor maçından sonra şampiyonluğu hissettim"

Süper Lig'de süren kıyasıya mücadele sonrası şampiyonluk kupasına uzanmalarında kırılma noktasının Antalyaspor maçı olduğuna vurgu yapan Kahveci, "Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim. Antalya deplasmanında iyi bir puan almıştık. Geçen senelerde bu tip kritik maçlarda puan kayıpları yaşıyorduk. Bu sezon öyle puan kayıpları olmadı. Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim" dedi.