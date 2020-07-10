UEFA AVRUPA LİGİ

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim?

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Danimarka’nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale çıkacak Başakşehir’in muhtemel rakipleri belirlendi. Turuncu-lacivertli temsilcimiz üst tura çıkması durumunda, Manchester United-Lask karşılaşmasının kazananı ile eşleşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa'da tek temsilcimiz Başakşehir kaldı.

Avrupa'da tek temsilcimiz Başakşehir kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri gerçekleştirildi.


Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, üst tura çıkması halinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İlk maçı Manchester United 5-0 kazanmıştı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde ise Wolverhampton-Olympiakos ile Roma-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eşleşmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. (Sayfamız devamlı güncellenecektir)

İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.

Avrupa Ligi kupası Köln'de sahibini bulacak

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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