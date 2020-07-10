Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri gerçekleştirildi.



Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli oldu.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, üst tura çıkması halinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

İlk maçı Manchester United 5-0 kazanmıştı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde ise Wolverhampton-Olympiakos ile Roma-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Avrupa Ligi kupası Köln'de sahibini bulacak

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.