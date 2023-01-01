Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Kazanmayı bildik'

"Maça çok iyi başlayamadık. Hemen maçın başında Cengiz'in sakatlanmasının ardından eksikken pozisyonlar verdik ve oyuncularımız orada demoralize oldu. Sonra gol yedik ve bu gole 45+1'de cevap verdik. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, ne yapmamız gerektiğini anlattık. Rakibin enerjisinin düşeceğini, bizim efektif kalarak daha iyi pozisyonlar üreteceğimizi söyledim. O doğrultuda ikinci yarı istediğimiz gibi oldu. Daha iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Maçı kazanmasını bildik. Kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum"





'Maça bugün giremedik'

"Bizim takımımız bu değil, buna rağmen topla oynamada yüzde 60'a 40 üstündük. 6 net pozisyonumuz var ve rakibin 2 pozisyonu var. Hatalarımız telafi edilir. Bizim oyun felsefemiz tamamen futbol oynamak. Topun bizde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Futbolda her zaman her istediğiniz olacak diye bir şey yok. Maça bugün giremedik. Isınmadan oyuncumuz girene kadar orada rakibin 2-3 atağı oldu ve bu demoralize etti. Ferdi sakatlıktan çıktı"





6 numara transferi

"Birkaç zamandır 6 numara almak için başkanımız ve yöneticilerimiz çok uğraştı. Daha öncede söyledim. Bize katkı verecek oyuncu almak istiyoruz dedim. Almak için oyuncu almak istemedik. Başkanımıza sezon başından beri yapmış oldukları transferlerden dolayı teşekkür ediyorum"





'Dünyanın sonu değil'

"6 numara dışındaki mevkilere çok iyi transferler yaptık. O mevki için görüştüğümüz bazı oyuncuları kulüpleri bırakmadı, bazıları da kendileri gelmek istemedi. Biz de yapmış olmak için transfer yapmak istemedik. Dünyanın sonu değil"





'B planımız var'

"6 numara tabii almak gerekiyordu ama almak için almak doğru değil. Bizim B planımız var. Nasıl stoperde Jayden oynattıysak 6 numarada oynayacak İsmail, Crepso ve Zajc var. Zaman içinde bunları herkes görecek. Bu açığımızı biz kapatacağız"





'Biraz daha zamana ihtiyacımız var'

"Biz oyuncularımız koruyarak onlardan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Milli takıma bu kadar oyuncu gönderen takım yok. Oyuncularımız fazla maç oynuyor ve sorumlulukları çok. Biz hala tam istediğimiz pozisyonda değiliz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var"



















