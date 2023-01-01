Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesine sarı lacivertli takımın aksine, konuk ekip hızlı başladı. Hatta maçın henüz başlarında Serdar Aziz bir topu çizgiden çıkardı. Henüz 3. dakikada Cengiz Ünder’in sakatlanması Fenerbahçe’nin planlarını aksattı. Savunma arkasına koşular yapamayan sarı lacivertliler pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe’nin orta sahayı Fred-Szymanski-Zajc üçlüsünden oluşturması, konuk ekibin merkezden rahat gelmesine neden oldu. Takım boyu uzadıkça oluşan hatlar arası boşluğu, sarı-lacivertlilerin dolduramaması nedeniyle orta sahada çok sık top kaybı yaşandı. Böyle bir anda 31. dakikada kontra atağa çıkan Antalyaspor’da Buksa, karşı karşıya pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1’de Edin Dzeko’nun attığı kafa golü ile Fenerbahçe eşitliği yakaladı ve devreye 1-1 girildi.