Fenerbahçe-Antalyaspor
Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesine sarı lacivertli takımın aksine, konuk ekip hızlı başladı. Hatta maçın henüz başlarında Serdar Aziz bir topu çizgiden çıkardı. Henüz 3. dakikada Cengiz Ünder’in sakatlanması Fenerbahçe’nin planlarını aksattı. Savunma arkasına koşular yapamayan sarı lacivertliler pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe’nin orta sahayı Fred-Szymanski-Zajc üçlüsünden oluşturması, konuk ekibin merkezden rahat gelmesine neden oldu. Takım boyu uzadıkça oluşan hatlar arası boşluğu, sarı-lacivertlilerin dolduramaması nedeniyle orta sahada çok sık top kaybı yaşandı. Böyle bir anda 31. dakikada kontra atağa çıkan Antalyaspor’da Buksa, karşı karşıya pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1’de Edin Dzeko’nun attığı kafa golü ile Fenerbahçe eşitliği yakaladı ve devreye 1-1 girildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan sarı lacivertliler 56. dakikada Dzeko’nun ortasında İrfan Can Kahveci’nin arka direkte kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti. 64. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasını iyi değerlendiren Buksa, düzgün bir vuruşla skoru 2-2’ye getirdi. 80. dakikada korner organizasyonunda Szymanski ceza sahası içinden attığı şık golle skoru belirledi: 3-2.
Fenerbahçe-Antalyaspor maç özeti
5. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topta sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt vuruşunu yaptı. Erdoğan’ın şutunda Van de Streek topuğuyla topu kaleye doğru gönderdi, Serdar Aziz, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
10. dakikada Tadic’in sağ taraftan kullandığı kornere kafayla iyi yükselen Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.
31. dakikada orta alanda topla çıkan Erdal Rakip, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Topun Van de Streek’in önünde kalmasıyla hakem faulü avantaja bıraktı. Van de Streek’in pasında topla buluşan Buksa, iki rakibinden sıyrılıp girdiği ceza sahasında yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada sağ taraftan Bünyamin Balcı’nın ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası yakınında iyi yükselen Van de Streek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
44. dakikada sağ tarafta İrfan Can Kahveci, rakibinden kaptığı topu ceza yayı üzerindeki Dzeko ile buluşturdu. Dzeko’nun yerden şutunda kaleci Leite gole izin vermedi.
45 1. dakikada Ferdi’nin sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Serdar Aziz kafayla topu arka direğe aşırdı. Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1