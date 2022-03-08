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İsmail Kartal: Daha fazla savaşacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı sonrası takıma yaptığı konuşmada, “Biz Fenerbahçe’yiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla savaşacağız. Hepinizi kutluyorum. Hedefimiz olan lig ikinciliğine ulaşmalıyız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartal: Daha fazla savaşacağız
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Süper Lig’de önceki gün sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası takıma yaptığı konuşmada oyuncularını tek tek tebrik etti.

"Böyle vites artırarak yolumuza devam etmeliyiz"

Deneyimli teknik adam, mücadeleden memnun olduğunu dile getirirken, “Nasıl korkmadan oynadığımızı herkes gördü. Yapılan haksızlığı, bu haksızlığa takımın isyanını herkes gördü. Hem mücadele gücümüz hem de taktik gelişimimiz artıyor. Hepinizi mücadelenizden dolayı kutluyorum. Böyle vites artırarak yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimiz olan lig ikinciliğine ulaşmalıyız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

  • "Mücadeleyi asla bırakmayacağız"
  • Maçta 1 kişi eksik olmalarına karşın son derece etkili olduklarının altını çizen İsmail Kartal’ın, “Bundan sonra kalan tüm maçlarımızda sizi böyle görmek istiyorum” dediği öğrenildi. Mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirten Fenerbahçe çalıştırıcısının, “Tüm şanssızlıkları, hakemin yanlış kararlarını, gerekirse rakibin sertliklerini yeneceğiz. Kendimize yakışır şekilde savaşırsak, istediğimiz sonuçları alabiliriz. Biz Fenerbahçe’yiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla savaşacağız. Tepkimizi sahada göstereceğiz” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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