İsmail Kartal: İyi bir Mesut Özil her zaman burada oynar

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle çok daha iyi mücadele edeceğiz. Maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak, arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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"Zamanla yarışıyoruz"

Kazanma alışkanlığı elde etmiş olmanın önemine değinen sarı-lacivertli teknik adam, "Son 3 maçı kazandık. Kaybettiğimiz birkaç maçı daha kazanabilirdik diye düşünüyorum. Slavia Prag maçlarında kabul etmemiz lazım, orada bizden üstün oynadılar. Lig ve kupa maçlarını ise oyun olarak kazanabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek bizim hedefimiz. Fenerbahçe ruhuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Takım içindeki oyuncularla iletişimde çok daha iyi duruma geldik. Maç kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla takımın öz güveni yerine gelmeye ve psikolojik olarak üstüne koymaya başladı. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez. Zamanla yarışıyoruz. İyi yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Arda bizim evladımız"

Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Kartal, şunları söyledi:

"Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir insanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de kulübün politikası doğrultusunda ilk 11'de oynattık. Camiamız da desteklerini gösterdi. Ertuğrul'u (Çetin), Çağtay'ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir. Hangi maçta Arda'yı 11'de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda'nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına ,zamanına göre oynayacaktır. Benim kalbim ve ne söylemek istediğim belli."

"İrfan Can Kahveci bizim için değerli"

Göreve geldikleri 53 günde altyapıdan 12 oyuncunun A takım idmanında yer aldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçında İrfan Can Kahveci bizim için değerli bir oyuncu. Altyapıda Arda 8-10 ve iç pozisyonlarında oynadı. İkisiyle de konuştuk. Arda'yı biraz içte oynattık, sonrasında İrfan ile yer değiştirdik. Takımdaki abileri de Arda'ya çok yardımcı oluyor. Bunlara alışacak, yeri gelince oyun içinde pozisyonu değişecek. O da bunlara adapte olacak. İrfan da Arda'yı oyun içinde yönlendirdi." şeklinde görüş belirtti.

"7 maçta 14 puan aldık"

İsmail Kartal, eksiklere rağmen ligde 7 maçta 14 puan aldıklarını hatırlattı. Eksik olmaması durumunda daha iyisini de yapabileceklerini kaydeden Kartal, "7 maçta 14 puan almışız, daha iyisi de olabilirdi. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Valencia 1-2 hafta yok

Golcü oyuncu Enner Valencia'nın 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağını da açıklayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstümde hiçbir baskı yok. Ben bu sistemi oynayan, benimsemiş bir hocayım. Bu sistemde yolumuza devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncuların durumuna ve oyun içinde skora göre sistemde geçişler olabilir ama şu an dörtlüden vazgeçmeyeceğiz. Savunmada yaşadığımız sorunlarla ilgili oyuncularımızla görüşüyor, yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. 7 maç oynadık, 6'sında gol yedik. Demek ki biz gol yemekte rakibe fazla alan bırakıyoruz. Bize gol atmanın zorluğunu rakiplere hissettirmemiz gerekiyor. Bunların olmaması için gayret ediyoruz."

"Hak edeni oynatmaya önem veriyorum"

İsmail Kartal, forma adaleti konusunda hassas davrandığını aktardı. Oyuncularıyla karşılıklı saygıya dayanan bir iletişimleri olduğunun altını çizen Kartal, "Burada hak edeni oynatmaya çalışıyorum. Takımdaki birliktelik çok iyi. Oyuncular bizim yol arkadaşımız. Bu takımın her şeyi onlar. Sağ olsunlar buna bir cevap veriyorlar. Oyuncularımızla aramızda iyi diyalog var. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Şu anda her geçen gün futbolcularım beklentimin üzerine çıktı. Bazıları hastalık, sakatlık dolayısıyla sınırlı seviyede kaldı ama üzerine çıkacak kapasiteleri de var" ifadelerini kullandı.

"Ligi en iyi yerde bitirme hedefindeyiz"

Ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, "Fenerbahçe'nin hedefleri bitmez. Şu anda ligi en iyi yerde bitirme hedefindeyiz. Liderle bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Sezon sonuna kadar önümüzdeki bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın da beklentisi bu takımın ligi en iyi yerde bitirmesi. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım. Sezon sonu buraya transferler olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Görüşmedik"

İsmail Kartal, sezon sonu için başkan Ali Koç ile şu an görüşmediklerini, tüm odağının takımın sezonu en iyi yerde tamamlaması olduğunu ve lig bitince kendisine detaylı bir rapor hazırlayacağını anlattı.

"İsak Vural çok değerli bir oyuncu olabilir"

Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni transferi İsak Vural'la ilgili, "Tüm transfer sürecinden haberim var. Buranın oyuncusu olacak. İsak, başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İsak ama alt yaşta oynayacak. Buradaki ortama alışması, adapte olması gerekiyor. Gelişimine katkı sağlayacağız. Fenerbahçe'de tüm imkanlar üst düzeyde. Taktik açıdan da burada olması daha büyük önem arz ediyor. Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz. Bizim görevimiz bu." diye konuştu.

"İyi bir Mesut her zaman oynar"

Sarı-lacivertli teknik adak, futbolcusu Mesut Özil'in bir dünya yıldızı olduğunu ve kendisinden faydalanmak istediğini dile getirdi. Mesut'un sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını hatırlatan Kartal, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut bu takımın kaptanı ve sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu. Bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi bir Mesut her zaman burada oynar. Ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olumlu mesafe kat edildi

Pelkas'ın formunun yükselmesinden memnun olduğunu da aktaran Kartal, sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşüldüğünü ve olumlu anlamda önemli mesafe kat edildiğini açıklayarak sözlerini tamamladı.

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