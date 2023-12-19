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Spor

İsmail Kartal'dan öğrencilerine şampiyonluk motivasyonu

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kulübe zenginleşirken teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11 şansı bulamayan oyuncularını motive ediyor. Deneyimli teknik adam futbolcularına, "Şampiyon olmak için kulübemiz de güçlü olmalı. Küsmeyin ve çalışmaya devam edin" dedi. Ayrıca sakat oyuncuların da takıma dönmesi, teknik ekibin keyfini yerine getirdi.

Ömer Çelikbaşlı
09:41 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 09:44 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kadroda yer alan oyuncularının as-yedek ayrımı olmadan hepsinin aynı seviyede olmasını bekliyor. Oyuncularına, bir takım için yedek kulübesinin, sahada yer alan isimler kadar önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, uzun lig maratonunda tüm futbolcularına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kadro seçiminde adil olmaya çalışıyorum. Asla küsmeyin, vazgeçmeyin ve çalışmaya devam edin. Şampiyonluk için kulübemiz de güçlü olmalı. Bu nedenle kadrodaki her futbolcu her an oynayacakmış gibi hazır olmalı" ifadelerini kullandı.


Sakatlar dönünce kulübe zenginleşti

Sarı-lacivertli takımda sakatların dönüşüyle yedek kulübesi de zenginleşti. Kartal, sezon başındaki alternatifli ve güçlü yedek kulübesine yeniden kavuşurken, rotasyon için eli de güçlenmiş oldu.


Djiku, Emre Mor, Joshua King, Mert Hakan ve Cengiz Ünder'in fizik kondisyon eksiklerini kapatması, Serdar Aziz'in de iyileşmesiyle savunmada ve orta sahadaki seçenekler de arttı. Sakatlıklar nedeniyle kulübede oyunun gidişatını değiştirecek isim konusunda sıkıntı yaşayan tecrübeli teknik adam sakat futbolcuların da dönmesiyle artık bu sorunu yaşamayacak.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
36 dakika önce
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