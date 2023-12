İsmail Kartal'dan öğrencilerine şampiyonluk motivasyonu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kadroda yer alan oyuncularının as-yedek ayrımı olmadan hepsinin aynı seviyede olmasını bekliyor. Oyuncularına, bir takım için yedek kulübesinin, sahada yer alan isimler kadar önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, uzun lig maratonunda tüm futbolcularına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kadro seçiminde adil olmaya çalışıyorum. Asla küsmeyin, vazgeçmeyin ve çalışmaya devam edin. Şampiyonluk için kulübemiz de güçlü olmalı. Bu nedenle kadrodaki her futbolcu her an oynayacakmış gibi hazır olmalı" ifadelerini kullandı.