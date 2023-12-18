Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için bu turnuvada son 16 turuna yükselmişti. Sarı lacivertliler bu sebeple son 32 turu oynanırken maç yapmayacak. Temsilcimiz, bu turu geçen takımlardan biriyle eşleşecek.
Sturm Garz -Slovan Bratislava
Servette - Ludogorets
Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
Real Betis - Dinamo Zagreb
Olympiakos - Ferencvaros
Ajax - Bodo/Glimt
Molde - Legia Warszawa
Macabi Haifa - Gent
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak. Son 32 turu kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, maçlarını 7-14 Mart tarihlerinde oynayacak.