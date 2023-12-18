|
Spor

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu?

UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16'daki rakibini bekliyor. Turnuvaya son 16 turundan devam edecek olan sarı lacivertliler, son 32 turunu geçen takımlardan biriyle eşleşecek. Fenerbahçe'nin rakibi olabilecek takımlar arasında dikkat çekici ekipler de bulunuyor.

19:25 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki kura çekimine Şubat ayından dahil olacak.
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki kura çekimine Şubat ayından dahil olacak.

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için bu turnuvada son 16 turuna yükselmişti. Sarı lacivertliler bu sebeple son 32 turu oynanırken maç yapmayacak. Temsilcimiz, bu turu geçen takımlardan biriyle eşleşecek.

Peki Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var? İşte Konferans Ligi son 32 turundaki eşleşmeler;

Sturm Garz -Slovan Bratislava

Servette - Ludogorets

Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

Real Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodo/Glimt

Molde - Legia Warszawa

Macabi Haifa - Gent

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak? Kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak. Son 32 turu kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, maçlarını 7-14 Mart tarihlerinde oynayacak.


#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#UEFA
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri