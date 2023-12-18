Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için bu turnuvada son 16 turuna yükselmişti. Sarı lacivertliler bu sebeple son 32 turu oynanırken maç yapmayacak. Temsilcimiz, bu turu geçen takımlardan biriyle eşleşecek.