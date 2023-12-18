Ara transfer dönemi için kadrosun güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Stoper bölgesi için Çağlar Söyüncü ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, daha önce de transfer listelerinde yer alan Kazak oyuncu Nuraly Alip için görüşmelere başladı.