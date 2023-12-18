Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi yıldız oyuncularından Edin Dzeko'dan kötü haber geldi.
Bosnalı golcü bugünkü antrenmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun sağ üst adalesinde ağrı hissettiği durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağı aktarıldı.
Dzeko'nun Çarşamba günü oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
37 yaşındaki oyuncunun pazar günü oynanacak Galatasaray maçının kadrosunda yer almak istiyor.
Edin Dzeko, bu sezon toplamda 15 maça çıkıp 12 gol atarken 4 asistlik performans sergiledi.