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Spor

Edin Dzeko antrenmanlara çıkamadı: MR'a gidecek

Fenerbahçe forması giyen Bosnalı yıldız Edin Dzeko, bugün gerçekleşen antrenmanlara çıkmadı. Yıldız ismin son durumu çekilecek MR sonrası belli olacak. Çarşamba günü Kayserispor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

17:18 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:37 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Edin Dzeko
Edin Dzeko

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi yıldız oyuncularından Edin Dzeko'dan kötü haber geldi.


Bosnalı golcü bugünkü antrenmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun sağ üst adalesinde ağrı hissettiği durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağı aktarıldı.


Dzeko'nun Çarşamba günü oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.


Edin Dzeko

37 yaşındaki oyuncunun pazar günü oynanacak Galatasaray maçının kadrosunda yer almak istiyor.


Edin Dzeko, bu sezon toplamda 15 maça çıkıp 12 gol atarken 4 asistlik performans sergiledi.






#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Sakatlık
39 dakika önce
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