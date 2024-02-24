İsmail Kartal'dan penaltı itirafı: 'Çağlar eline çarptığını söyledi'

Fenerbahçe, Süper Lig 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

'Bizi yalnız bırakmadılar'

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum"

'Bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor'

"Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor. İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli"

'Zor geçeceğini tahmin ediyorduk'

"Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk"

'Hocam eline çarptı. Net penaltı'

"Çağlar ile konuştum. "Hocam eline çarptı. Net penaltı. Eline çarpmasa zaten arka direkte ben vuracaktım dedi." Hadi bu penaltının haricinde bizim başka verilmeyen net penaltımız var. Buna cevap verecekler mi"

"Rade Krunic bu değil. Zamanla daha iyi olacağına inanıyorum"

"Uzun yıllardır böyle bir şampiyonluk yarışı olmamıştı. İki takım da çok iyi mücadele ediyor. Rakip takım daha avantajlı diyemem, son ana kadar bu böyle gidecek gibi duruyor"



























