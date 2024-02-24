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Spor

Sami Uğurlu'dan penaltı isyanı: 'Bütün Türkiye biliyor'

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Sami Uğurlu, maçta verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi.

22:35 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:36 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kasımpaşa cephesi penaltı pozisyonuna tepkili.
Kasımpaşa cephesi penaltı pozisyonuna tepkili.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.


Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sami Uğurlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Sami Uğurlu'nun açıklamaları:
'Bütün Türkiye biliyor'

"Cevabı çok net, bütün Türkiye biliyor. Fenerbahçe'nin tedirgin çıkacağını biliyorduk, çok güçlü bir orta sahamız var. Sadiku bizi 1 kişi fazla oynattı. Fenerbahçe'nin defans ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını biliyorduk. İlk yarının tamamında oyuna hakim olan bir Kasımpaşa vardı"


'Penaltı mıydı? Hatırlamıyorum'

"2 tane duran toptan gol yedik. Bir tane serbest vuruş bir tane de penaltı... Penaltı mıydı? Hatırlamıyorum"

'Konuşursam ceza alacağım'

"Rakiplerimizin çok altındaki bütçelerle nasıl oynanması gerektiğini gösterdik ama izin verilmiyor! Konuşursam ceza alacağım. Beraberliğe üzüleceğimiz yerden mağlup dönüyoruz. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama bu kadar da aranmaz yani. Bu takımın bütçesi 5.5 milyon dolar, bu stadı taraftarı bize verin biz 5.5 milyona yakalarız bunu"

'Elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor'

"Pozisyon öncesi frikik veriyorsun, Nuno'nun destek ayağına darbe var oynatıyorsun, önde izin vermiyorsun, 'Bir şey bulacaklar belli' dedik zaten biz. Maalesef izin vermediklerini söyleyebilirim. Üzerine gelmeye başlıyorlar bir şekilde. Elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor. Böyle galibiyetler... Bilmiyorum galibiyet güzel tabii ama... İşin tadı çok fazla olmuyor bu şekilde"


'Elini de çekmeye çalışıyor'

"Oyuncumla konuştum, konuşmama da gerek yok zaten çekiyor elini. Penaltı pozisyonuna haydi penaltı diyeyim, bence değil de. Oyuncum, 'Ben elimi çektim, hissetmedim bile' dedi. Eli zaten doğal pozisyonda ki elini de çekmeye çalışıyor"





#Kasımpaşa
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
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