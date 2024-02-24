Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini dakika 64' Mert Hakan Yandaş ve 90+6' Michy Batshuayi attı.
Kasımpaşa'nın golünü ise dakika 58' Porozo kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 70'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 39 puanla 5. sıradaki yerini korudu.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
12. dakikada sol taraftan Tadic'in ortasında Dzeko'nun arka direkten yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ali Emre topu çeldi. Dönen topa Cengiz Ünder'in kale önünden yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
14. dakikada sağ taraftan Fall'un ceza sahası içine çevirdiği topa sağ çaprazdan Aytaç Kara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
23. dakikada Cengiz Ünder'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınında iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
35. dakikada sol tarafta topla buluşan Tadic, ceza sahası içindeki Mert Hakan'a yerden pasını aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak dışarıya gitti.
42. dakikada Sadiku'nun kafayla içeriye gönderdiği topa kale önünde Omeruo'nun kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu çeldi.
İKİNCİ YARI
58. dakikada sol taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Porozo yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
64. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, sol çaprazdan direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-1
65. dakikada sol taraftan Tadic'in ceza sahası içinde arka direğe çevirdiği topa Szymanski'nin dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
80. dakikada Tadic'in savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Batshuayi'nin kaleciyi de geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta top dışarıya gitti.
90+1. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruş sonrası top dışarıya çıktı, hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Ardından VAR uyarısıyla yapılan incelemede Emre Gedik'in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verildi.
90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Dönen topa tekrar vuran Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1