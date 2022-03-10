İspanyollar Galatasaray'ın iki futbolcusundan etkilendi

Galatasaray, Barcelona deplasmanında ilk yarıyı 0-0 tamamladı. Sarı kırmızılılarda kritik karşılaşmanın ilk 45 dakikasında en çok dikkati çeken isimler Inaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu oldu.

Barcelona'dan kiralık olarak kadroya katılan Pena, yaptığı iki kritik kurtarış ve savunmadan çıkışlardaki soğuk kanlılığı ile takdir topladı.

Kerem Aktürkoğlu ise ilk yarıda topa sahip olduğu anlarda yaptığı slalomlarla dikakt çekti. Milli futbolcu 36. dakikada girdiği pozisyonda gole yaklaşırken bu esnada attığı çalımlar ve çıkarttığı şut sebebiyle sosyal medyada gündem haline geldi.

Pena ve Kerem ile ilgili yapılan paylaşımlar;

Asıl mücadele ikinci yarı. Orta sahada topla çıkacak bir isim olsa Galatasaray için daha farklı olurdu. Ayrıca Pena ilk yarıda Barcelona taraftarlarına 'seneye buradayım' mesajı verdi. REKLAM March 10, 2022

İnaki Pena.. Sessiz sedasız, gösterişsiz abartısız sahanın en iyilerinden. Biz senden razıyız aslan parçası, eline ayağına sağlık. #BarcavGS pic.twitter.com/Dz1xj3rZ91 — Gala Score (@galascorecom) March 10, 2022

İlk yarı çok akıllı bir oyun ortaya koyduk…Kerem ve Pena maşallah diyelim 🧿Ah Kerem’in ayak içi gol olsaydı keşke..böyle devam haydi Aslanlar ..🦁 #SaldirGALATASARAY — Futbol_10 (@Futbol10gs) March 10, 2022

Taylan'ın bu sezon yaptığı hatalarda kalecilerin verdiği dengesiz pasların (Muslera dahil ) %100 etkisi vardı. Pena ne kadar önemli hamle olduğunu hem kurtarışları hem de ayaklarının temizliğiyle gösteriyor. — Yakup Çınar (@yakupcinar) March 10, 2022

SPOR Barcelona-Galatasaray maçının ilk yarısındaki sözler sosyal medyayı salladı