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İspanyollar Galatasaray'ın iki futbolcusundan etkilendi

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk yarısında iki isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Barcelona'dan kiralık olarak kadroya katılan Inaki Pena ilk 45 dakikanın en çok konuşulan isimleri oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanyollar Galatasarayın iki futbolcusundan etkilendi
Barcelona-Galatasaray

Galatasaray, Barcelona deplasmanında ilk yarıyı 0-0 tamamladı. Sarı kırmızılılarda kritik karşılaşmanın ilk 45 dakikasında en çok dikkati çeken isimler Inaki Pena ve Kerem Aktürkoğlu oldu.

Barcelona'dan kiralık olarak kadroya katılan Pena, yaptığı iki kritik kurtarış ve savunmadan çıkışlardaki soğuk kanlılığı ile takdir topladı.

Kerem Aktürkoğlu ise ilk yarıda topa sahip olduğu anlarda yaptığı slalomlarla dikakt çekti. Milli futbolcu 36. dakikada girdiği pozisyonda gole yaklaşırken bu esnada attığı çalımlar ve çıkarttığı şut sebebiyle sosyal medyada gündem haline geldi.

Pena ve Kerem ile ilgili yapılan paylaşımlar;

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