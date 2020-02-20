İstanbul serisi devam etmeli

Süper Lig’in lideri Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı kritik Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde olan bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının iki büyük camianın takımlarının maçı olacağını belirten Başkan Ağaoğlu, “Büyük camiaların takımlarının maçları camialarının büyüklüğüyle ilgili olarak ön plana çıkıyor. Bizim için ligde oynayacağımız maçlardan bir tanesi ve bu maç liderliğimizi koruyup önümüze daha güvenle bakmamız açısından önem taşıyor. Diğer maçlardan ayırmıyoruz. Biz her maça aynı hedef doğrultusunda çıkıyoruz. İyi konsantre olup istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamız halinde kazanacağımıza inanıyorum. Takım içindeki huzur, motivasyon ve birliktelik bizleri hedefimize ulaşma konusunda umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

ZOR DEPLASMANLARDAN BİRİ

İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan ve sadece bir kez yenilen Trabzonspor’da hedef bu seriyi devam ettirip zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek olacak. İstanbul ekiplerine karşı aldıkları başarılı sonuçların bu maç için motive edici olduğunu ancak maçın oynanmadan kazanılmayacağını belirten bordo-mavili takımın başkanı Ağaoğlu, “Geçmişte oynadığımız maçlara baktığımızda son yıllarda başarı oranımız yüksek olsa da bu istatistik maçı etkilemez. Sonuçta Beşiktaş kendi evinde oynuyor. Durumu ne olursa olsun taraftarıyla bütünleştiğinde tehlikeli bir takım. Güzel ve hakemin konuşulmayacağı bir maç olmasını diliyorum. Bu maçı kazanarak hem liderliğimizi, hem de seriyi sürdürmek istiyoruz. İstanbul serimiz devem etmeli” diye konuştu.

Kuzey’in Kralı boş geçmiyor

Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında teknik direktör Hüseyin Çimşir’in en büyük kozlarından biri olacak. Ligde forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1’er gol gönderen Norveçli forvet İstanbul takımlarından Kasımpaşa ve Başakşehir kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu bu takımların kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth’un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi. Norveçli oyuncu, Beşiktaş karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

Abdülkadir takımla çalıştı

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde çift kale maç oynandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel antrenmanda yer almadı. Kasığında sorun olan Hosseini ile Ndiaye ve Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Ekuban da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Trabzonspor’da Hosseini’nin Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği, Sturridge’nin durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.