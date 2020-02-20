SÜPER LİG

İstanbul serisi devam etmeli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Diğer maçlardan ayırmıyoruz. Biz her maça aynı hedef doğrultusunda çıkıyoruz. Kazanarak hem liderliğimizi, hem de İstanbul serimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu (sol) ve Hüseyin Cimşir (sağ)

Ahmet Ağaoğlu (sol) ve Hüseyin Cimşir (sağ)

Süper Lig’in lideri Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı kritik Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde olan bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının iki büyük camianın takımlarının maçı olacağını belirten Başkan Ağaoğlu, “Büyük camiaların takımlarının maçları camialarının büyüklüğüyle ilgili olarak ön plana çıkıyor. Bizim için ligde oynayacağımız maçlardan bir tanesi ve bu maç liderliğimizi koruyup önümüze daha güvenle bakmamız açısından önem taşıyor. Diğer maçlardan ayırmıyoruz. Biz her maça aynı hedef doğrultusunda çıkıyoruz. İyi konsantre olup istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamız halinde kazanacağımıza inanıyorum. Takım içindeki huzur, motivasyon ve birliktelik bizleri hedefimize ulaşma konusunda umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

ZOR DEPLASMANLARDAN BİRİ

İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan ve sadece bir kez yenilen Trabzonspor’da hedef bu seriyi devam ettirip zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek olacak. İstanbul ekiplerine karşı aldıkları başarılı sonuçların bu maç için motive edici olduğunu ancak maçın oynanmadan kazanılmayacağını belirten bordo-mavili takımın başkanı Ağaoğlu, “Geçmişte oynadığımız maçlara baktığımızda son yıllarda başarı oranımız yüksek olsa da bu istatistik maçı etkilemez. Sonuçta Beşiktaş kendi evinde oynuyor. Durumu ne olursa olsun taraftarıyla bütünleştiğinde tehlikeli bir takım. Güzel ve hakemin konuşulmayacağı bir maç olmasını diliyorum. Bu maçı kazanarak hem liderliğimizi, hem de seriyi sürdürmek istiyoruz. İstanbul serimiz devem etmeli” diye konuştu.

Kuzey’in Kralı boş geçmiyor

Alexrande Sörloth
Alexrande Sörloth

  • Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında teknik direktör Hüseyin Çimşir’in en büyük kozlarından biri olacak. Ligde forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1’er gol gönderen Norveçli forvet İstanbul takımlarından Kasımpaşa ve Başakşehir kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu bu takımların kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth’un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi. Norveçli oyuncu, Beşiktaş karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

Abdülkadir takımla çalıştı

Abdülkadir Ömür ve Jose Ernesto Sosa
Abdülkadir Ömür ve Jose Ernesto Sosa

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde çift kale maç oynandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel antrenmanda yer almadı. Kasığında sorun olan Hosseini ile Ndiaye ve Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Ekuban da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Trabzonspor’da Hosseini’nin Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği, Sturridge’nin durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Zirve yolunu İstanbul açtı
Zirve yolunu İstanbul açtı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Trabzonspor, bu takımlarla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavili takım, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile Fenerbahçe maçından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, bu hafta sonu da Beşiktaş’ı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2’lik berabere kalarak dönen bordo-mavili takım, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul’da 3-1’lik sonuçla yaşadı. Trabzonspor, 2010-2011’deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.Anlık Alexander Sörloth 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XDluaCKxnG&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 16, 2020 Son yenilgi 374 gün önceTrabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı bir yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat’ta İstanbul’da Galatasaray’a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavili takım, rakipleri karşısında son yenilgisini 374 gün önce yaşadı.Rakiplerine kök söktürdüTrabzonspor, şampiyonluk yarışının içinde yer alan 7 takımın birbirleriyle oynadığı maçlarda da en çok puan toplayan takım oldu. Zirve için mücadele veren rakiplerinden Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda 15 puan toplayan bordo-mavililer, 1.87 puan ortalaması ile bu takımların birbirleriyle oynadığı karşılaşmalar baz alındığında, en çok puan toplayan takım oldu. Trabzonspor’u, 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 15 puan toplayan ve 1.66 puan ortalaması elde eden Sivasspor takip etti. Fenerbahçe 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan topladı. Sıralamada; Galatasaray 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan ile 1.33 puan ortalaması, Başakşehir ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak 1.22 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş ise 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan ile 0.87 puan, Alanyaspor da 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 6 puan toplayıp, 0.85 ortalama elde edebildi.Şota’nın rekorunu kıracak

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