Zirve yolunu İstanbul açtı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Trabzonspor, bu takımlarla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavili takım, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile Fenerbahçe maçından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, bu hafta sonu da Beşiktaş’ı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2’lik berabere kalarak dönen bordo-mavili takım, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul’da 3-1’lik sonuçla yaşadı. Trabzonspor, 2010-2011’deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.

SON YENİLGİ 374 GÜN ÖNCE

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı bir yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat’ta İstanbul’da Galatasaray’a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavili takım, rakipleri karşısında son yenilgisini 374 gün önce yaşadı.

Rakiplerine kök söktürdü

Trabzonspor, şampiyonluk yarışının içinde yer alan 7 takımın birbirleriyle oynadığı maçlarda da en çok puan toplayan takım oldu. Zirve için mücadele veren rakiplerinden Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda 15 puan toplayan bordo-mavililer, 1.87 puan ortalaması ile bu takımların birbirleriyle oynadığı karşılaşmalar baz alındığında, en çok puan toplayan takım oldu. Trabzonspor’u, 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 15 puan toplayan ve 1.66 puan ortalaması elde eden Sivasspor takip etti. Fenerbahçe 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan topladı. Sıralamada; Galatasaray 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan ile 1.33 puan ortalaması, Başakşehir ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak 1.22 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş ise 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan ile 0.87 puan, Alanyaspor da 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 6 puan toplayıp, 0.85 ortalama elde edebildi.

Şota’nın rekorunu kıracak Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde kariyerinin en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı. Crystal Palace kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev alan Norveçli oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent’te ise 19 lig müsabakasında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen Sörloth’un yeni adresi Trabzonspor olmuştu. Bordo-mavili takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 33 maçta 22 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Karadeniz ekibinde adeta kendini bulan Sörloth, ligde 17, kupada 3 ve Avrupa’da ise 2 gol attı.CARDOZO’YU YAKALADI SIRA ŞOTA’DATrabzonspor, ligde Alexander Sörloth’un gol attığı maçları kaybetmedi. 14 maçta 17 gol kaydeden Norveçli oyuncu, 6 da asist yaparak bordo-mavili takımın elde ettiği 44 puanın 34’ne direk katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig’de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerin başında gelirken, attığı 17 golle ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor’un gol silahı Sörloth, Süper Lig’de attığı 17 golle, Oscar Cardozo’nun istatistiklerini yakaladı ve gözünü Şota Arveladze’nin rekoruna dikti. 24 yaşındaki Norveçli golcü sezon tamamlanmadan Cardozo’nun 2014-15 sezonundaki gol sayısına ulaştı. Sörloth’un yeni hedefi ise Trabzonspor formasıyla 1995-96 sezonunda 25 golle krallık unvanını alan Şota Arveladze’yi geçmek.Anlık Alexander Sörloth 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XDluaCKxnG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Şubat 2020 KULÜP TRANSFERİ KONUSUNDA RAHATTrabzonspor, Norveçli oyuncunun transferi konusunda oldukça rahat. Bordo-mavili kulüp, İngiltere’nin Crystal Palece ekibine iki yıl için 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sörloth’a ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, futbolcunun, 2020-21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak. Karadeniz ekibi oyuncunun bonservisini alması durumunda da sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak. Öte yandan Crystal Palace ve Gent takımlarında forma giydiği dönemde transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunan Sörloth, bordo-mavili forma altında ise 5 aylık dönemde fiyatını 10 milyon Euro’ya çıkartarak değerine değer kattı.GOL ATAMADIĞI DÖRT TAKIM KALDISüper Lig’de 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başarırken, sadece Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor’a gol atamadı. Bu sezon Süper Lig’de en fazla takıma gol atan oyuncu konumunda yer alan Norveçli forvet oyuncusu, Kasımpaşa’ya 4, Kayserispor’a 2, Konyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep FK, Rizespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Sivasspor’a karşı birer gol kaydetti. Sörloth, ligin ikinci yarısında oynanacak Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında gol bulması durumunda bu sezon Süper Lig’deki tüm takımlara karşı gol atma başarısı gösterecek.Trabzonspor; 2010-2011 sezonunun 29. haftasından bu yana ligde ilk kez bir haftayı lider kapattı. pic.twitter.com/qxyaAqK09I— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2020 Trabzonspor piyasa değeri ilk defa 1 milyar TL'yi aştı



