Zirve yolunu İstanbul açtı

Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş’a konuk olacak lider Trabzonspor, oynadığı son 10 derbide sadece bir kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede İstanbul’un 3 büyüklerine karşı iyi sonuçlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Trabzonspor, bu takımlarla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavili takım, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile Fenerbahçe maçından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, bu hafta sonu da Beşiktaş’ı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2’lik berabere kalarak dönen bordo-mavili takım, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul’da 3-1’lik sonuçla yaşadı. Trabzonspor, 2010-2011’deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.
SON YENİLGİ 374 GÜN ÖNCE
Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı bir yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat’ta İstanbul’da Galatasaray’a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavili takım, rakipleri karşısında son yenilgisini 374 gün önce yaşadı.
Rakiplerine kök söktürdü
Trabzonspor, şampiyonluk yarışının içinde yer alan 7 takımın birbirleriyle oynadığı maçlarda da en çok puan toplayan takım oldu. Zirve için mücadele veren rakiplerinden Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda 15 puan toplayan bordo-mavililer, 1.87 puan ortalaması ile bu takımların birbirleriyle oynadığı karşılaşmalar baz alındığında, en çok puan toplayan takım oldu. Trabzonspor’u, 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 15 puan toplayan ve 1.66 puan ortalaması elde eden Sivasspor takip etti. Fenerbahçe 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan topladı. Sıralamada; Galatasaray 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan ile 1.33 puan ortalaması, Başakşehir ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak 1.22 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş ise 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan ile 0.87 puan, Alanyaspor da 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 6 puan toplayıp, 0.85 ortalama elde edebildi.
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