İtalyan Bakan Spadafora: Bu sezonu tamamen durdurabiliriz

Bakan Spadafora, LA7 kanalında katıldığı bir programda, tartışma konusu olan Serie A 2019-2020 sezonunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Spadafora, "Ligin yeniden başlamasına ilişkin yolun daraldığını görüyorum. Ligin güvenli bir şekilde ağustosa kadar sona ereceği program dahilinde organize edilmesini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun kaldığı yerden devam etmesi konusunda ısrarcı olan Serie A kulüplerinin fikir değiştirebileceğine işaret eden Spadafora, şunları kaydetti:

"Lega Serie A'nın (Lig Birliği) bir sonraki toplantısında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Kulüplerin büyük kısmı, bizden bu sezonu bütünüyle durdurmamızı ve gelecek yılki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı isteyebilir."

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe: Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı FIFA Sağlık Komitesi Başkanı ve Eski İcra Komitesi Üyesi Michel D'Hooghe, liglerin başlama kararlarıyla ilgili konuştu. Futbolun eylül ayına kadar oynanmaması gerektiğini ifade eden D'Hooghe, özellikle ülkelerin sosyal mesafe konusundaki kurallarının yürürlükte olduğunu ve bu nedenle futbola dönülmemesi gerektiğini söyledi."Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken an bu andır" diyen D'Hooghe, "Para değil, ölüm kalım meselesidir. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en dramatik durumla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamalı ve gerçekçi olmalıyız" açıklamasını yaptı.Fransa'da ligler iptal edildi"Tüküren futbolcular hakem tarafından uyarılmalı"Futbolun yeniden başlaması için sosyal mesafe kurallarının ortadan kalkması gerektiğini ifade eden FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, "Umarım bu durum çok hızlı şekilde değişir. Daha fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Futbol, ancak temas yeniden mümkün olduğunda oynanabilir. Futbol bir temas sporudur. Ama bugün en çok kaçınmamız gereken şey temas. Testler önemli. Ama oyunculardan ya da çalışanlardan birisi pozitif çıkarsa, bütün takımı karantinaya almalısınız. Peki bu durum normal bir rekabet için çözüm mü? Her ülkenin salgın noktasında zirve noktasını ne zaman göreceğini bilmiyoruz. Her ülkede durum farklı. Çözüm sadece yeterli aşı olduğunda oluşacak" diye konuştu.Tüküren futbolcuya sarı kart gündemdeD'Hooghe ayrıca futbola dönen ülkelerde hakemlerin, maç sırasında tükürdüğü görülen oyuncuları uyarması için kurallarda ve düzenlemelerde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Bu durumun yeşil sahalarda çok fazla görüldüğünü ifade eden D'Hooghe, tükürmenin hijyenik olmadığına dikkat çekti.

Maçların yeniden başlaması konusunda hükümete ve Başbakan'a baskı yapmanın faydasız olduğunun altını çizen Bakan Spadaforo, bilim kurulundan gelecek yönlendirmelere göre 18 Mayıs'tan sonra antrenmanlara başlamaya izin verilebileceğini, ligin 15 Haziran'da başlayıp başlamayacağını anlamak için bir süre daha beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Spadafora, maçların yeniden başlaması durumunda kesinlikle seyircisiz oynanacağını da aktardı. Kovid-19 salgını nedeniyle iki ayı aşkın sürede 27 binden fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son haftalarda ölü ve vaka sayılarındaki düşüş, normale dönüş tartışmalarını hızlandırmıştı. Ülkede futbol camiasından, liglerin yeniden başlaması için siyasilere ve hükümete yoğun baskı yapılırken, hükümet ise bu adıma mesafeli yaklaşımını sürdürüyor.

