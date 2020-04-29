FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe: Eylül ayına kadar futbol oynanmamalı

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı ve Eski İcra Komitesi Üyesi Michel D’Hooghe, liglerin başlama kararlarıyla ilgili konuştu. Futbolun eylül ayına kadar oynanmaması gerektiğini ifade eden D’Hooghe, özellikle ülkelerin sosyal mesafe konusundaki kurallarının yürürlükte olduğunu ve bu nedenle futbola dönülmemesi gerektiğini söyledi.

"Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken an bu andır" diyen D’Hooghe, "Para değil, ölüm kalım meselesidir. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığımız en dramatik durumla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamalı ve gerçekçi olmalıyız" açıklamasını yaptı.

Fransa'da ligler iptal edildi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs’a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı. Ligue 1 ve Ligue 2’nin 17 Haziran’da başlaması için planlama yapılırken Fransa Başbakanı Edouard Phillippe de liglerin devam edemeyeceğini ifade etti.Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak" dedi.PSG, Ligue 1'de bir maç eksikle en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde zirvede yer alıyordu.

"Tüküren futbolcular hakem tarafından uyarılmalı"

Futbolun yeniden başlaması için sosyal mesafe kurallarının ortadan kalkması gerektiğini ifade eden FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, "Umarım bu durum çok hızlı şekilde değişir. Daha fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Futbol, ancak temas yeniden mümkün olduğunda oynanabilir. Futbol bir temas sporudur. Ama bugün en çok kaçınmamız gereken şey temas. Testler önemli. Ama oyunculardan ya da çalışanlardan birisi pozitif çıkarsa, bütün takımı karantinaya almalısınız. Peki bu durum normal bir rekabet için çözüm mü? Her ülkenin salgın noktasında zirve noktasını ne zaman göreceğini bilmiyoruz. Her ülkede durum farklı. Çözüm sadece yeterli aşı olduğunda oluşacak" diye konuştu.

Tüküren futbolcuya sarı kart gündemde D’Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D’Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir" ifadelerini kullandı.Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D’Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.Arjantin'de küme düşme kaldırıldıGaleri: UEFA'nın futbol planı ortaya çıktı: Tarihte bir ilk yaşanabilir

D’Hooghe ayrıca futbola dönen ülkelerde hakemlerin, maç sırasında tükürdüğü görülen oyuncuları uyarması için kurallarda ve düzenlemelerde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Bu durumun yeşil sahalarda çok fazla görüldüğünü ifade eden D’Hooghe, tükürmenin hijyenik olmadığına dikkat çekti.