Jesus ile Zajc arasında köprüler atıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada yarı finale yükseldikleri Kayserispor maçında kendi tribünlerinin protesto ettiği oyuncularına yaptığı moral konuşmasında, "Tribünlere kulağınızı tıkayın. Sadece saha içine odaklanın, işinizi yapın. Hedeflerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.