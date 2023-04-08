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Spor

Jesus ile Zajc arasında köprüler atıldı

Fenerbahçe'de bu sezon yedek kulübesine hapsolan ve rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ipler koptu.

11:10 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jesus, Kayserispor maçında ilk 11'de görev verdiği Zajc'ı ikinci yarının başında oyundan çıkarmıştı.

Jesus, Kayserispor maçında ilk 11'de görev verdiği Zajc'ı ikinci yarının başında oyundan çıkarmıştı.

Jorge Jesus ile Zajc arasında kupadaki Kayserispor maçında sahada başlayan gerginliğin devre arasında soyunma odasında da sürdüğü kaydedildi.


Tecrübeli teknik adamla önceki gün yaşadığı tartışmanın ardından Sloven futbolcunun maç sonunu beklemeden stattan ayrıldığı öğrenildi.


Jesus kalırsa ayrılacak

Sarı-lacivertli yönetimin sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü Zajc, teknik direktör Jesus'un sarı-lacivertli takımdaki durumuna göre karar verecek.


Zajc'ın, Jesus'un kalması halinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve menajerinin de bazı kulüplerle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.





#Fenerbahçe
#Miha Zajc
#Jorge Jesus
36 dakika önce
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