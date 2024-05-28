Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi ve yeni bir hava durumu haritası yayımladı. Meteoroloji tarafından 20 kent için "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. İşte 28 Mayıs 2024 Salı günü il il hava durumu...

20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji tarafından 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Ankara, Antalya, Konya, Muğla, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale.

BAŞKENT'TE ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR

AA'da yer alan habere göre yarın ayrıca sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 28.05.2024 Salı günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.





📆28 Mayıs 2024 Salı

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/wOuMPgPB0g — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 28, 2024







