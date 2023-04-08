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Spor

Jorge Jesus taraftarlar konusunda oyuncularını uyardı: "Saha içine odaklanın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada yarı finale yükseldikleri Kayserispor maçında kendi tribünlerinin protesto ettiği oyuncularına yaptığı moral konuşmasında, "Tribünlere kulağınızı tıkayın. Sadece saha içine odaklanın, işinizi yapın. Hedeflerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
10:38 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus, oyuncularını uyardı

Jorge Jesus, oyuncularını uyardı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırsa da taraftarların kimi isimlere tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertli tribünler, Kayserispor maçında Valencia, Arao, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci gibi isimlere tepki göstermiş, teknik direktör Jorge Jesus da oyuncularını teselli etmeye çalışmıştı.


"Saha içine odaklanın"

Portekizli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Tribünlere kulağınızı tıkayın. Bundan sonraki maçlarda da protestolar olacaktır. Sadece saha içine odaklanın, tribünden gelecek sesleri kulağınızı tıkayın. Siz çıkın sahada oyunuzu oynayın, işinizi yapın" ifadelerini kullandı.


"Hedeflerimiz devam ediyor"

Teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın hemen ardından soyunma odasında da; tepki gören Valencia, İrfan Can Kahveci ve Arao gibi isimlere destek çıktı. "Hedeflerimiz devam ediyor. Ligde de savaşımız devam ediyor" diyen teknik direktör Jorge Jesus, "Birlik olmamız lazım. Birlikte mücadele etmeliyiz. Kulağımızı tıkayıp savaşacağız" dedi.


Sarı lacivertlilerde, kendi tribünlerinden gelen negatif enerjinin futbolcuları olumsuz etkilediği ifade edildi. Futbolcuların, tribünlerden kendilerine yönelik olarak gelen protestolardan son derece rahatsız oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde sadece protesto edilen isimlerin değil diğer takım arkadaşlarının da yaşananlardan dolayı morallerinin son derece bozuk olduğu kaydedildi.



#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
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