Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Fenerbahçe yarı finalde Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin gollerini 8 ve 42.dakikalarda Emre Mor, 59.dakikada Serdar Dursun ve 90.dakikada Arda Güler attı. Konuk ekibin tek golü ise 18.dakikada Kolovetsios'dan geldi.

Fenerbahçe-Kayserispor maç özeti

8. dakikada Alioski’nin sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia, topu kafayla Emre Mor’a indirdi. Bu oyuncu da yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Rossi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kemen, sol kanattan ceza sahası içine topu ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla kaleci Altay’ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

34. dakikada Ferdi’nin orta sahanın sağından kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun’un ceza sahasına indirdiği topa Szalai dokunamadı.

36. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

42. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Emre Mor, Serdar Dursun’la gerçekleştirdiği verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1







