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Spor

Fenerbahçe tribünlerinden yönetime istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Maç başlamadan önce ve Emre Mor'un golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinden yönetime tepki geldi.

20:51 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe tribünleri Beşiktaş maçında da yönetimi istifaya çağırmıştı

Fenerbahçe tribünleri Beşiktaş maçında da yönetimi istifaya çağırmıştı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Maçta ilk düdük sesi gelmeden Fenerbahçe taraftarlarından yönetime tepki geldi.

İstifaya çağırdılar

Mücadelenin başlamasına kısa süre kala sarı-lacivertli tribünlerden "yönetim istifa" sesleri yükseldi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin 8. dakikadaki golü sonrası tribünlerden tepki geldi.

Fenerbahçe'de iç sahada Beşiktaş'a kaybedilen derbi maçında da tribünlerin yönetime istifa çağrısı olmuştu.



#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Ziraat Türkiye Kupası
25 dakika önce
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