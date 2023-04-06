Fenerbahçe tribünlerinden yönetime istifa çağrısı

Fenerbahçe tribünleri Beşiktaş maçında da yönetimi istifaya çağırmıştı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti.
Maçta ilk düdük sesi gelmeden Fenerbahçe taraftarlarından yönetime tepki geldi.
İstifaya çağırdılar
Mücadelenin başlamasına kısa süre kala sarı-lacivertli tribünlerden "yönetim istifa" sesleri yükseldi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin 8. dakikadaki golü sonrası tribünlerden tepki geldi.
Fenerbahçe'de iç sahada Beşiktaş'a kaybedilen derbi maçında da tribünlerin yönetime istifa çağrısı olmuştu.