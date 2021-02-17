Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü dolu sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.

Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Ozan Kabak için tarihi gece

Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı. Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu. Aynı zamanda Ozan Kabak, taraftarların oylarıyla maçın adamı seçildi.

REKLAM

"Performansından çok memnunum"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, milli oyuncumuz Ozan Kabak için övgü dolu sözler kullandı. Klopp, "Schalke ile bu kadar uzun süre oynadıktan sonra, buraya transfer olması ve yeni bir oyuna adapte olması gerekiyordu. Ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

SPOR Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde 'maçın adamı' seçildi