Liverpool deplasmanda RB Leipzig'i rahat geçti

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, dakikalar 53'ü gösterirken sahneye çıkan Mohamed Salah takımını öne geçiren isim olurken, 58. dakikada fileleri havalandıran Sadio Mane maçın skorunu tayin etti.
Merseyside temsilcisinin ilk 11'inde yer alan ve 90 dakika boyunca sahada kalarak başarılı bir performans sergileyen milli stoperimiz Ozan Kabak, bir İngiliz kulübünün forması altında Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
RB Leipzig-Liverpool maçının geniş özetini izlemek için tıklayın