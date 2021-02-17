Liverpool deplasmanda RB Leipzig'i rahat geçti

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Eskişehir'de korkunç cinayet: Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi

Eskişehir’de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.