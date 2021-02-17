Spor Liverpool deplasmanda RB Leipzigi rahat geçti
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Liverpool deplasmanda RB Leipzig'i rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde, COVID-19 önlemleri kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Leipzig ile karşı karşıya gelen Liverpool, mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool adına gol perdesini açan Mohamed Salah'ın gol sevinci.
Liverpool adına gol perdesini açan Mohamed Salah'ın gol sevinci.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, dakikalar 53'ü gösterirken sahneye çıkan Mohamed Salah takımını öne geçiren isim olurken, 58. dakikada fileleri havalandıran Sadio Mane maçın skorunu tayin etti.

Merseyside temsilcisinin ilk 11'inde yer alan ve 90 dakika boyunca sahada kalarak başarılı bir performans sergileyen milli stoperimiz Ozan Kabak, bir İngiliz kulübünün forması altında Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

RB Leipzig-Liverpool maçının geniş özetini izlemek için tıklayın

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