Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde 'maçın adamı' seçildi

Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.

Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.

Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Kabak'ın yer aldığı paylaşım, kısa sürede 3 bin 327 retweet ve 31 bin 100 beğeni aldı.

Liverpool, dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etmişti. İlk 11'de maça başlayan Kabak, 90 dakika görev yapmıştı.

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