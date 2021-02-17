Spor Ozan Kabak Şampiyonlar Liginde maçın adamı seçildi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde 'maçın adamı' seçildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, 'maçın adamı' olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.
Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.

Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.

Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Kabak'ın yer aldığı paylaşım, kısa sürede 3 bin 327 retweet ve 31 bin 100 beğeni aldı.

  • Liverpool, dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etmişti. İlk 11'de maça başlayan Kabak, 90 dakika görev yapmıştı.

Liverpool deplasmanda RB Leipzig'i rahat geçti
SPOR
Liverpool deplasmanda RB Leipzig'i rahat geçti

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla tarihe geçti
SPOR
Ozan Kabak, Liverpool formasıyla tarihe geçti

Abone Ol Google News
İstanbulda kar hareketliliği

İstanbul'da kar hareketliliği

Sokaklardan tek tek toplayıp baraj çevresine topluyorlar.
Hakkınız ödenmez

Hakkınız ödenmez

​Karlı yolları aşarak koronavirüs aşısı yapıyorlar.
Eren Bülbüle selam olsun

​Ağrı Dağı'ndaki 'Eren-3 Operasyonu'ndan nefes kesen kareler.

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü.
Trafik yoğunluğu<br>yüzde 60'ı geçti

Trafik yoğunluğu
yüzde 60'ı geçti

​İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Onun hakkında<br>konuşmaktan yoruldum

Onun hakkında
konuşmaktan yoruldum

​ABD Başkanı Joe Biden sonunda isyan etti.
'Maçın adamı' seçildi

'Maçın adamı' seçildi

​Ozan Kabak, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yardım eden<br>tek ülke Türkiye

Yardım eden
tek ülke Türkiye

​ABD'li New York Times muhabirlerinden Türkiye'ye övgü.
Şanlıurfa'da feci kaza

Şanlıurfa'da feci kaza

​Yolcu otobüsü TIR'a çaptı, ölü ve yaralılar var.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Vaka rekoru Karadeniz’de

Vaka rekoru Karadeniz’de

​Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
İş birliği tescillendi

İş birliği tescillendi

​Bahçeli ABD'nin, PKK ile kurduğu şaibeli iş birliğini kanıtladığını söyledi.

​Şehit fotoğrafları ve otopsi raporları ABD'ye tek tek gösterildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.