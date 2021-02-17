Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde 'maçın adamı' seçildi

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.
Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.
Kısa sürede binlerce beğeni aldı
Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Kabak'ın yer aldığı paylaşım, kısa sürede 3 bin 327 retweet ve 31 bin 100 beğeni aldı.
- Liverpool, dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etmişti. İlk 11'de maça başlayan Kabak, 90 dakika görev yapmıştı.
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak seçildi. #UCL pic.twitter.com/xOvP8HfU3v
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak seçildi. #UCL pic.twitter.com/xOvP8HfU3v— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 17, 2021