Ozan Kabak, Liverpool formasıyla tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları iki karşılaşma ile başladı. Liverpool deplasmanda RB Leipzig'i konuk ederken Barcelona evinde PSG'yi konuk etti.
RB Leipzig ile Liverpool arasında oynanan Son 16 Turu karşılaşmasında milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Ozan Kabak tarihe geçti: İlk Türk oyuncu
- Opta verilerine göre; Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olurken, İngiliz kulüpleriyle bu turnuvada boy gösteren 76. farklı ülke vatandaşı olarak kayıtlardaki yerini aldı.