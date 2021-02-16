Ozan Kabak, Liverpool formasıyla tarihe geçti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dilini kaybeden bir milletin hafızasını, benliğini hatta inancını kaybedeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçe'mizi gölgede bırakıyor." ifadelerini kullandı. Hep birlikte 'Dünya Dili Türkçe' dememiz gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus Emre'ye istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla seferberlik ilan ediyoruz. Bu çalışmalara gereken her türlü desteğin verileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.