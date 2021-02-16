Spor Ozan Kabak, Liverpool formasıyla tarihe geçti
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla tarihe geçti

Devre arası transfer dönemiden Schalke 04'ten Liverpool'a kiralık olarak transfer olan milli futbolcularımızdan Ozan Kabak, bu akşam oynanan RB Leipzig maçıyla Türk futbol tarihine geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak, Liverpool formasıyla bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Ozan Kabak, Liverpool formasıyla bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçları iki karşılaşma ile başladı. Liverpool deplasmanda RB Leipzig'i konuk ederken Barcelona evinde PSG'yi konuk etti.

RB Leipzig ile Liverpool arasında oynanan Son 16 Turu karşılaşmasında milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ozan Kabak tarihe geçti: İlk Türk oyuncu

  • Opta verilerine göre; Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olurken, İngiliz kulüpleriyle bu turnuvada boy gösteren 76. farklı ülke vatandaşı olarak kayıtlardaki yerini aldı.
Abone Ol Google News
Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

RB Leipzig-Liverpool maçında tarihi an.
Eskişehirde korkunç cinayet

Eskişehir'de korkunç cinayet

​Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi.
Çalık, o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı

Çalık, o görüşmeyi
Yeni Şafak'a anlattı

"​Pervin Buldan'ın insani ilişkiler çerçevesinde aradım."
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
İstanbulluların <br>karla imtihanı

İstanbulluların
karla imtihanı

​Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı.
'Yerinde karar' <br>dönemine geçtik

'Yerinde karar'
dönemine geçtik

​Bakan Koca'dan toplantı ardından flaş açıklama.
HDP'li Beştaş'ın <br>yüzüne söyledi

HDP'li Beştaş'ın
yüzüne söyledi

"​Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara..."
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da
Gündem

Ağrı'da "sahte gelin” örgütüne operasyon: 6 zanlı tutuklandı

Ağrı'da suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz
Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dilini kaybeden bir milletin hafızasını, benliğini hatta inancını kaybedeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçe'mizi gölgede bırakıyor." ifadelerini kullandı. Hep birlikte 'Dünya Dili Türkçe' dememiz gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus Emre'ye istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla seferberlik ilan ediyoruz. Bu çalışmalara gereken her türlü desteğin verileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama
Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.