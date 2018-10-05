UEFA AVRUPA LİGİ

Kadıköy'de şok tepki: Su şişesini fırlattı

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı konuk ettiği maçta sarı-lacivertli bir taraftar Barış Alıcı ve Valbuena'nın olduğu bölüme su şişesi fırlattı.

Haber Merkezi Diğer
Sarı-lacivertli tribünlerden maç boyunca tepki sesleri yükseldi.

Sarı-lacivertli tribünlerden maç boyunca tepki sesleri yükseldi.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı ağırladığı ve 2-0 kazandığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar galibiyete rağmen tepkiliydi.

Taraftarlar, 0-0 sona eren ilk yarının ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre devre arasında Barış Alıcı ve Valbuena ısınmak için saha kenarına geldiklerinde ise bir taraftar bu iki oyuncuya su şişesi fırlattı. O bölümdeki taraftarların büyük tepkisine neden olan bu davranış sonrası polis sahaya su şişesi fırlatan kişiyi oradan aldı ve stadyum karakoluna götürdü.

Ayew taraftarı ikiye böldü Reyes'i herkes ıslıkladı
Ayew taraftarı ikiye böldü Reyes'i herkes ıslıkladı

Fenerbahçe'de Ayew ve Reyes'in ikinci yarıda oyundan alınmasının ardından sarı lacivertli tribünler gerildi.Ayew kenara gelirken bazı taraftarlar oyuncuyu ıslıklarken bazı taraftarlar da alkışla destek oldu. Reyes'in oyundan çıktığı sırada ise tüm tribünler futbolcuyu ıslıkladı.Sezon başında Swansea'den kiralık olarak alınan Ayew ve Porto'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Reyes, sarı lacivertlilerde henüz beklentileri karşılayamadı.Ayew, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Reyes ise oynadığı maçlarda savunma anlamında güven vermedi.

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