Kadıköy'de şok tepki: Su şişesini fırlattı

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı ağırladığı ve 2-0 kazandığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar galibiyete rağmen tepkiliydi.

Taraftarlar, 0-0 sona eren ilk yarının ardından soyunma odasına giden takımlarını ıslıklı protesto etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre devre arasında Barış Alıcı ve Valbuena ısınmak için saha kenarına geldiklerinde ise bir taraftar bu iki oyuncuya su şişesi fırlattı. O bölümdeki taraftarların büyük tepkisine neden olan bu davranış sonrası polis sahaya su şişesi fırlatan kişiyi oradan aldı ve stadyum karakoluna götürdü.