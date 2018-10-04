Ayew taraftarı ikiye böldü Reyes'i herkes ıslıkladı

Fenerbahçe'de Ayew ve Reyes'in ikinci yarıda oyundan alınmasının ardından sarı lacivertli tribünler gerildi.

Ayew kenara gelirken bazı taraftarlar oyuncuyu ıslıklarken bazı taraftarlar da alkışla destek oldu. Reyes'in oyundan çıktığı sırada ise tüm tribünler futbolcuyu ıslıkladı.

Sezon başında Swansea'den kiralık olarak alınan Ayew ve Porto'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Reyes, sarı lacivertlilerde henüz beklentileri karşılayamadı.