SÜPER LİG

Ayew taraftarı ikiye böldü Reyes'i herkes ıslıkladı

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ikinci yarıda oyundan alınan Andre Ayew ve Michael Frey, ıslıklandı. Ayew kenara gelirken tribünler ikiye bölünürken Reyes'in çıktığı sırada tüm stadyum oyuncuyu ıslıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Fenerbahçe'de Ayew ve Reyes'in ikinci yarıda oyundan alınmasının ardından sarı lacivertli tribünler gerildi.

Ayew kenara gelirken bazı taraftarlar oyuncuyu ıslıklarken bazı taraftarlar da alkışla destek oldu. Reyes'in oyundan çıktığı sırada ise tüm tribünler futbolcuyu ıslıkladı.

Sezon başında Swansea'den kiralık olarak alınan Ayew ve Porto'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Reyes, sarı lacivertlilerde henüz beklentileri karşılayamadı.

  • Ayew, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Reyes ise oynadığı maçlarda savunma anlamında güven vermedi.

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