Kartal'ın canı sıkıldı

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı öncesi eksik futbolcuların fazla olmasının yanı sıra milli futbolcuların yorgunluğu, teknik heyeti endişelendiriyor. Sergen Yalçın’ın, eksikler nedeniyle hücum hattında oynatacağı isimlere henüz karar vermediği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda A Milli Takım’dan hasta olarak dönen Cenk Tosun ve Dorukhan, Kasımpaşa maçında görev yapamayacak. Milli maçta sakatlanarak sezonu kapatan Ajdin Hasic ile cezalı Ghezzal da pazar günü sahada olamayacak.

Hücum gücü azalan siyah-beyazlılara bir kötü haber de Aboubakar’dan geldi. Kamerun’un, Ruanda ile oynadığı maç sonrasında arka adalesinde ağrı hisseden yıldız golcü için kulüpten, “Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirmesi neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” açıklaması yapıldı.

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SPOR Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber

Larin forvete

Diğer yandan Cyle Larin’in, milli takımından dönmesi ve formda bir dönem geçirmesi, teknik heyeti memnun etti. Hücum hattının en kritik ismi konumunda olan Kanadalı oyuncu, Kasımpaşa maçında Sergen Yalçın‘ın en önemli kozu olacak. Başarılı çalıştırıcı, Ghezzal’ın yokluğunda kanatlarda N’Koudou ve Gökhan Töre’ye forma vermeyi planlıyor. Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlıların orta sahadaki kozları ise Josef, Atiba ve Adem Ljajic olacak.

SPOR Larin'li Kanada'dan tarihi skor: 11-0

Beşiktaş için zorlu nisan

Lider Beşiktaş’ın nisan fikstürü bir hayli zorlu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrenicileri 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak. Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken ve daha önce “Nisan, lig için final ayı olabilir” diyen Sergen Yalçın, oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor.

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Beşiktaş, 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa deplasmanına çıkarken, 7 Nisan’da evinde Alanyaspor’u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar nisan ayı içerisinde daha sonra sırasıyla Erzurum (D), Ankaragücü, Sivasspor (D), Kayserispor ve Ç. Rizespor (D) ile oynayacak.



