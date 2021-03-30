Larin'li Kanada'dan tarihi skor: 11-0

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı telefonla arayarak tebrik etti: Kolektif futbolun dersini verdiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen A Milli Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Erdoğan, 'İyi olmamak mümkün değil. Muhteşem bir galibiyet. Çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Kolektif futbolun dersini verdik' ifadelerini kullandı.