Larin'li Kanada'dan tarihi skor: 11-0

Kanada Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri maçında Cayman Adaları'na konuk oldu. Kanada, mücadeleyi 11-0'lık tarihi bir skorla kazandı.
Maçta 60 dakika süre alan Beşiktaşlı Cyle Larin, karşılaşmanın 13. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti.
Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta da 3 gol atmış ve galibiyette başrolü oynamıştı.
Cayman Adaları-Kanada maçının özeti ve gollerini izlemek için tıklayın
🔢 @CanadaSoccerEN return top of @Concacaf #WorldCup Group B standings on goal difference 🇨🇦 pic.twitter.com/wt5LN8EnNw
🔢 @CanadaSoccerEN return top of @Concacaf #WorldCup Group B standings on goal difference 🇨🇦 pic.twitter.com/wt5LN8EnNw— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2021