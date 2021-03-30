Spor Larinli Kanadadan tarihi skor 11-0
FUTBOL FUTBOL

Larin'li Kanada'dan tarihi skor: 11-0

Dünya Kupası yolunda deplasmanda Cayman Adaları'na konuk olan Kanada, güçsüz rakibini 11-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Bermuda karşısında hat-trick yapan Cyle Larin, bu maçı da boş geçmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Larinli Kanadadan tarihi skor: 11-0
Cyle Larin, milli takım formasıyla çıktığı son 2 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Kanada Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri maçında Cayman Adaları'na konuk oldu. Kanada, mücadeleyi 11-0'lık tarihi bir skorla kazandı.

Maçta 60 dakika süre alan Beşiktaşlı Cyle Larin, karşılaşmanın 13. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti.

Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta da 3 gol atmış ve galibiyette başrolü oynamıştı.

Cayman Adaları-Kanada maçının özeti ve gollerini izlemek için tıklayın

Larin'in gecesi: Üç gol birden attı
SPOR
Larin'in gecesi: Üç gol birden attı
Abone Ol Google News
3,5 milyon liraya değecek

3,5 milyon liraya değecek
83 operasyonel tim katılıyor

83 operasyonel tim katılıyor

'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı.
Şantaj için kendisi kayda aldırmış

Ayvatoğlu'nun gözaltındaki arkadaşlarının ifadelerine ulaşıldı.
İstanbul bildiğimiz gibi

İstanbul bildiğimiz gibi

Görüntüler bu sabahtan: ​Metrobüsler ve duraklar hınca hınç insan

​MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Evimizi asla terk etmeyiz

Evimizi asla terk etmeyiz

​İsrail'in tehdidi altındaki mahallenin sakini olan Arafa, Yeni Şafak'a konuştu.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Dilenci Atina

Dilenci Atina

​ABD'li temsilci Yunanistan'ı şok etti.

ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

Çok sayıda<br>adrese eş zamanlı baskın

Çok sayıda
adrese eş zamanlı baskın

​İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu.

Yağmur ve kar uyarısı!

Yağmur ve kar uyarısı!

​Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.