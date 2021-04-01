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Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kamerunlu futbolcunun yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşa Aboubakardan kötü haber
Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten ülkesinin milli takımında sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.
  • Vincent Aboubakar'ın bu sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gün forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

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