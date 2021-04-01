​Dikkat hakem var

Süper Lig’de yıllardır kanayan yara haline gelen hakem hatalarının gölgesinde 2020-2021 sezonun son 11 haftasına girilirken, kulüplerin kaygıları had safhaya ulaştı. Sadece zirve yarışı içinde olanlar değil, alt sıralarda bulunan ve lige tutunmak için can pazarı içinden çıkmaya çalışan takımlar da hakem hatalarından bıkmış durumda. Kulüp yetkilileri, kaderlerinin kurallara değil, bir düdüğe veya VAR’ın tespitine bağlı olmasını istemiyor. Hem zirvede hem de ligin alt sıralarında birbirleri ile kıyasıya yarış içinde olan kulüplerin birleştiği ortak konu hakem hataları olarak ön çıkıyor.

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HEP AYNI İSİMLER!

Süper Lig’de maçlara atanan hakemler konusunda en dikkat çekici konu ise sürekli aynı hakemlerin kritik maçlara atanıyor olması. Merkez Hakem Kurulu’nun klasmana çıkardığı 47 hakemden 30’u geride kalan 31 haftada görev yaparken, zirvede yer alan takımların bu zamana kadar oynadığı 10 karşılaşmada 6 hakem düdük çaldı. 10 maçın 3’ünde Halil Umut Meler, yine 3 maçta da Cüneyt Çakır görev aldı. Ali Palabıyık, Ali Şansalan, Tugay Kaan Numanoğlu ve Yaşar Kemal Uğurlu birer maç yöneten isimler oldu. Havuzun geniş ve yeterli olmasına rağmen atamaların sürekli birkaç isimle sınırlı tutulması, hakem atamalarının performansa göre değil isimlere göre yapılması sabırları da zorluyor.

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VAR’DA DA TABLO FARKLI DEĞİL

Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle düdük çalamayan Zorbay Küçük ikinci yarıda 6 maçta görev aldı. VAR’da ise MHK’nin tek sözleşmeli VAR hakemi Özgüç Türkalp, 23 kez VAR’ın başına geçerken, bu alanda en fazla görev yapan isim oldu. Bu kulvarda bardağı taşıran en önemli atama Cüneyt Çakır ile geldi. 27. haftada oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR’da görev alan Cüneyt Çakır, 28 Şubat’ta bu karşılaşmadan 3 gün sonra oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçında yine VAR’da görev yaparken, Trabzonspor ve Galatasaray tarafından tepki aldı. Yetki ve sorumluluk karmaşası içinde her hafta düdük çalan ile VAR’ın başında olan hakemlerin kuralları aynı kurul içinde birlikte öğrenmelerine rağmen farklı kararlar vermesi iyi niyetli olmadıkları tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

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SONUCA ETKİ EDEN HAKEM SİLİNECEK

Hakemlerin kura ile belirlenmesi uygulaması FIFA tarafından 2002 yılında yasaklanırken, son üç sezondur gündeme gelen ve bu sezon seslendirilen yabancı hakem talebinin de kabul görmemesi ile gözler Türk hakemlerine çevrildi. Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yabancı hakem talebi de Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı tarafından geri çevrildi. Bu durumda tüm dikkatler geçen hafta Hakem Gelişim Projeleri çerçevesinde Antalya’da düzenlenen Üst Klasman Hakem kampına çevrildi ve hakemlerin durumu masaya yatırıldı. Yurtdışı maçları nedeniyle Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler’in katılmadığı seminerde MHK Başkanı Serdar Tatlı uyarılarda bulundu.

Kulüplerin yabancı hakem isteğini geri çeviren Merkez Hakem Kurulu, hakemlere son uyarılarını yaptı. Takımların kaderleriyle oynadığı tespit edilen hakemler, gelecek sezon Süper Lig’de olmayacak. Orta hakemlerin yanı sıra VAR hakemleri için de kesin ve keskin uygulamalara gidilecek.

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KADERLERİ DÜDÜKLERİNDE

Süper Lig’de Milli aradan sonra başlayacak 11 maçlık periyotta verecekleri kararlar aynı zamanda gelecek sezon için de hakemlerin kaderini belirleyecek. MHK’nın aldığı prensip kararları içinde dikkat çeken en önemli gelişme, gelecek sezon hakemlerin klasmanda kalma kriterinin kalan 11 haftadaki performanslarına bağlı olması. MHK’nın keskin çizgileriyle belirlediği olmazsa olmazı, ligin kalan bölümünde hakemlerin hatalarıyla ön plana çıkmaması. Takımların kaderleriyle oynadığı tespit edilen hakemler, gelecek sezon Süper Lig’de olmayacak. Sahada görev yapacak hakemlerin yanı sıra VAR hakemleri için de kesin ve keskin uygulamalara gidilecek. MHK, bu konuda keskin uyarılar yaptı.

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