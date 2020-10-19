SÜPER LİG

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesine locada yapılan saldırının detayları

Süper Lig'de olay: Taraftarlar kulüp başkanının ailesine saldırdı

Kayserispor, başkan Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı yapıldığını ve aile fertlerinin yaralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gözbaşı'nın kızının nefesinin kesilip bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Locada yaşanan gerginlik objektiflere yansıdı.

Locada yaşanan gerginlik objektiflere yansıdı.

Süper Lig’in 5. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanan Kayserispor-Sivasspor karşılaşması sırasında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’nın ailesinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleşti. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı’nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz…"

Kulüpler Birliği'nden kınama

Kulüpler Birliği Vakfı, Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı.

Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor müsabakası esnasında Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının, çocuklarının ve yakınlarının, bulundukları locada saldırıya uğradıklarının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemlerin emniyet güçleri tarafından yapıldığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Kulüpler Birliği Vakfı olarak da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Saldırıda yaralanan başta Sayın Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanılan bu olayı şiddetle kınıyoruz."

Berna Gözbaşı: Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez
Berna Gözbaşı: Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez

Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçının ardından Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.Gözbaşı açıklamasında, "Özlenen Kayserispor'un sinyallerini gördünüz. Teknik ekibimizi, hocamızı ve mücadele eden futbolcumuzu kutluyorum. Ama özlenen takımı hala göremiyorsunuz. Onun hikayesini anlatacağım. Bizim için önemli olan ligde kalmak. Hainlik hikayeleri var, ben sizi bilgilendireceğim. Eskiden kalan zamanında yapılmayan ödemeler, ayağına 1-2 kez top değmemiş adamları alıp başımıza bela ediyoruz. Dün öğleden sonra bir şey yoktu, 6'dan sonra bir operasyon yapıldı. Buraya kadar geldikten sonra biz o parayı öderiz. Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez. Douglao sorunu bitmedi, bitirilmemesi için uğraşanlar var. Kayserili hainler var" dedi.Maç Sonucu#HesKabloKayserispor &#39;umuz 0-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/hgB8ajkGiU&mdash; Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 14, 2020


Sumudica'ya büyük tepki: Türk futbolu böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir
Sumudica'ya büyük tepki: Türk futbolu böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig’in 5. haftasında sahalarında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları ve devre arası ile maç sonunda Sumudica ile yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.Süğlün, 4. haftada oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men ve 26 bin lira para cezasıyla cezalandırılan konuk takımın teknik direktörü Marius Sumudica'nın karşılaşmayı protokol tribününden takip ettiğini belirtti.Sumudica'nın maç boyunca Antalyaspor yönetimi olarak kendilerini tahrik ettiğini, buna karşılık vermediklerini anlatan Süğlün, karşılaşma bittikten sonra Rumen teknik adamın, futbolcuları Lukas Podolski'ye bağırarak hareket yaptığı ve kendisine de defalarca küfrettiğini iddia etti. "Bu davranışı kendisine yakıştıramadık"Süğlün, bunun üzerine aralarında yaşanan tartışmanın büyümesinin polislerce önlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Maç boyunca 90 dakika kendi oyununa müdahale edebilir. Öyle de oldu. Bizim o yönde kendisine tepkimiz olmadı. Sumudica'nın en son Podolski'ye ve Antalyaspor Basın Sözcüsü olarak şahsıma küfretmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktörlerin sporculara gençlere örnek olması gerekiyor. Her maçta olay çıkaran, cezalı olduğu bir maçta bile, daha önce ne evinde ne deplasmanda hiçbir olaya karışmamış tertemiz Antalyaspor yönetimi olarak bizi bile tahrik edip, çileden çıkaran bir adamın, Türk futbolunda gerçekten yeri yoktur. Bize on kere 'üzgünüm' deyip, ardından her defasında küfretmesi onun aciz ve terbiyesiz biri olduğunu gösteriyor. Bu davranışı kendisine yakıştıramadık. Gaziantep Futbol Kulübü 9 kişiyle sahamızda bizimle 1-1 berabere kaldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ancak hiçbir zaman teknik direktörlerinin affedilecek tarafı yok. Türk futbolu, tarihi boyunca böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir."Süğlün, Sumudica'nın kendisinin "Saygı duy, lütfen küfürlü konuşma" uyarılarına rağmen arkasını döndüğünde çok çirkin bir kelime kullandığını ve bunu duyan en az 20 şahidi olduğunu sözlerine ekledi.Dört kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor ile Gaziantep FK berabere kaldı: 1-1Marius Sumudica&#39;dan çok konuşulacak antrenman toplantısı: &quot;50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonus kaybettiniz.&quot;&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 24, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.