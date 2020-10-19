Sumudica'ya büyük tepki: Türk futbolu böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig’in 5. haftasında sahalarında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları ve devre arası ile maç sonunda Sumudica ile yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süğlün, 4. haftada oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men ve 26 bin lira para cezasıyla cezalandırılan konuk takımın teknik direktörü Marius Sumudica'nın karşılaşmayı protokol tribününden takip ettiğini belirtti.

Sumudica'nın maç boyunca Antalyaspor yönetimi olarak kendilerini tahrik ettiğini, buna karşılık vermediklerini anlatan Süğlün, karşılaşma bittikten sonra Rumen teknik adamın, futbolcuları Lukas Podolski'ye bağırarak hareket yaptığı ve kendisine de defalarca küfrettiğini iddia etti.

"Bu davranışı kendisine yakıştıramadık"

Süğlün, bunun üzerine aralarında yaşanan tartışmanın büyümesinin polislerce önlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Maç boyunca 90 dakika kendi oyununa müdahale edebilir. Öyle de oldu. Bizim o yönde kendisine tepkimiz olmadı. Sumudica'nın en son Podolski'ye ve Antalyaspor Basın Sözcüsü olarak şahsıma küfretmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktörlerin sporculara gençlere örnek olması gerekiyor. Her maçta olay çıkaran, cezalı olduğu bir maçta bile, daha önce ne evinde ne deplasmanda hiçbir olaya karışmamış tertemiz Antalyaspor yönetimi olarak bizi bile tahrik edip, çileden çıkaran bir adamın, Türk futbolunda gerçekten yeri yoktur. Bize on kere 'üzgünüm' deyip, ardından her defasında küfretmesi onun aciz ve terbiyesiz biri olduğunu gösteriyor. Bu davranışı kendisine yakıştıramadık. Gaziantep Futbol Kulübü 9 kişiyle sahamızda bizimle 1-1 berabere kaldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ancak hiçbir zaman teknik direktörlerinin affedilecek tarafı yok. Türk futbolu, tarihi boyunca böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir."

Süğlün, Sumudica'nın kendisinin "Saygı duy, lütfen küfürlü konuşma" uyarılarına rağmen arkasını döndüğünde çok çirkin bir kelime kullandığını ve bunu duyan en az 20 şahidi olduğunu sözlerine ekledi.

Dört kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor ile Gaziantep FK berabere kaldı: 1-1 Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 3. dakikada Sam atarken, Gaziantep'in golünü 70. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.Dört kırmızı kart çıktı Ayrıca mücadelenin 28. dakikasında Kevin Mirallas, 65. dakikasında Morais, 79. dakikasında Sidney Sam ve 90+7. dakikada Ufuk Akyol kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 8'e, Gaziantep FK ise 4'e yükseltti. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.Süper Lig'in yeni yıldızı çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı