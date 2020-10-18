Dört kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor ile Gaziantep FK berabere kaldı: 1-1
Süper Lig'in 5. haftasında 4 kırmızı kartın çıktığı maçta, Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 3. dakikada Sam atarken, Gaziantep'in golünü 70. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.
Dört kırmızı kart çıktı
Ayrıca mücadelenin 28. dakikasında Kevin Mirallas, 65. dakikasında Morais, 79. dakikasında Sidney Sam ve 90+7. dakikada Ufuk Akyol kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 8'e, Gaziantep FK ise 4'e yükseltti. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
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