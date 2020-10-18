Dört kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor ile Gaziantep FK berabere kaldı: 1-1

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 3. dakikada Sam atarken, Gaziantep'in golünü 70. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.

Dört kırmızı kart çıktı

Ayrıca mücadelenin 28. dakikasında Kevin Mirallas, 65. dakikasında Morais, 79. dakikasında Sidney Sam ve 90+7. dakikada Ufuk Akyol kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 8'e, Gaziantep FK ise 4'e yükseltti. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in yeni yıldızı çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı Gaziantep'in transferin son günlerde kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız futbolcu Kevin Mirallas, Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'a karşı mücadele etti.Karşılaşma esnasında Antalyasporlu Veysel Sarı ile itişmeler yaşayan tecrübeli oyuncu 29. dakikada rakibine kafa sallayınca oyun dışında kaldı.Kırmızı kart sonrasında itirazlarda bulunan Mirallas, kartın VAR'dan dönebileceğini düşünerek bir süre sahada ve saha kenarında bekledi ancak karar değişmedi.Mirallas böylelikle Süper Lig'de çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu. Gaziantep FK, Mirallas'ın transferini sosyal medyadan bu şekilde duyurmuştu;🔴⚫️ 27 NUMARANIN SAHİBİ GELDİ! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/wUJuzBx4kn— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 5, 2020



