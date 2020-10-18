Süper Lig'in yeni yıldızı çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Gaziantep'in transferin son günlerde kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız futbolcu Kevin Mirallas, Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'a karşı mücadele etti.

Karşılaşma esnasında Antalyasporlu Veysel Sarı ile itişmeler yaşayan tecrübeli oyuncu 29. dakikada rakibine kafa sallayınca oyun dışında kaldı.

Kırmızı kart sonrasında itirazlarda bulunan Mirallas, kartın VAR'dan dönebileceğini düşünerek bir süre sahada ve saha kenarında bekledi ancak karar değişmedi.

Mirallas böylelikle Süper Lig'de çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu.

Gaziantep FK, Mirallas'ın transferini sosyal medyadan bu şekilde duyurmuştu;