SÜPER LİG

Süper Lig'in yeni yıldızı Kevin Mirallas ilk maçında kafa salladı kırmızı kart gördü

Süper Lig'in yeni yıldızı çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Süper Lig'de Antalyaspor ile Gaziantep arasında oynanan mücadelenin 29. dakikasında kırmızı kart çıktı. Konuk ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünya yıldızı Kevin Mirallas oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kevin Mirallas, Süper Lig'de ilk maçında Antalyaspor'a karşı mücadele etti.

Kevin Mirallas, Süper Lig'de ilk maçında Antalyaspor'a karşı mücadele etti.

Gaziantep'in transferin son günlerde kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız futbolcu Kevin Mirallas, Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'a karşı mücadele etti.

Karşılaşma esnasında Antalyasporlu Veysel Sarı ile itişmeler yaşayan tecrübeli oyuncu 29. dakikada rakibine kafa sallayınca oyun dışında kaldı.

Kırmızı kart sonrasında itirazlarda bulunan Mirallas, kartın VAR'dan dönebileceğini düşünerek bir süre sahada ve saha kenarında bekledi ancak karar değişmedi.

Mirallas böylelikle Süper Lig'de çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu.

Mirallas'ın ikinci sarı kartla oyundan atıldığı pozisyon. (Veysel Sarı'ya kafa salladı ve rakibi bu müdahale sonrasında yerde kaldı.)
Mirallas'ın ikinci sarı kartla oyundan atıldığı pozisyon. (Veysel Sarı'ya kafa salladı ve rakibi bu müdahale sonrasında yerde kaldı.)

Kevin Mirallas gördüğü kırmızı karta isyan etti.
Kevin Mirallas gördüğü kırmızı karta isyan etti.
AA

Gaziantep FK, Mirallas'ın transferini sosyal medyadan bu şekilde duyurmuştu;

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