ÖZET | Kayserispor-Galatasaray: 2-1

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 16'ya yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Kayserispor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Yenilmezlik serisi sona erdi
Deplasmanda Kayserispor'a kaybeden Galatasaray'ın, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte, 2 beraberlik ve 4 galibiyet elde etmişti.
Kayserispor-Galatasaray maç özeti
- 1. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mata'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.
- 6. dakikada Mensah'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında Carole'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
- 18. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında, sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in pasına Onur Bulut'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 22. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Ceza sahasında Mensah'ın kafa pası ile topu önünde bulunan Gavranovic'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-0.
- 27. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.
- 34. dakikada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in pası ile ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, top ağlara gitti: 2-0.
- Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
50. dakikada Cardoso’nun savunmanın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Gavranovic’in uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
51. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Oliviera’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
54. dakikada sağ kanattan Mensah’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Kemen kafayı vurdu. Uzak direk dibinden kaleye doğru giden topu Muslera güçlükle çıkardı.
55. dakikada sol kanattan Oliviera’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde meşin yuvarlak, Barış’a çarparak ağlarla buluştu. VAR’da incelenen pozisyon elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
69. dakikada Oliviera’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
85. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Rashica’nın sol kanttan ceza sahasına gönderdiği topu Gomis ıskalayınca Barış önünde buldu. Önünü boşaltarak şutunu çeken Barış, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1
90. dakikada Kazımcan’ın sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.Mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.
Kayserispor-Galatasaray maç özeti izle
Kayserispor-Galatasaray maç özeti izlemek için tıklayınız