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Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a karşı, ilk 45 dakikalık bölümü 2-0 geride tamamladı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Onur Bulut'un kaydettiği ikinci golden sonra çılgına döndü. Tecrübeli teknik adam, ceketini çıkartıp kulübeye fırlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruk çılgına döndü
​Okan Buruk

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a karşı, ilk 45 dakikalık bölümü 2-0 geride tamamladı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Onur Bulut'un kaydettiği ikinci golden sonra çılgına döndü.

Tecrübeli teknik adam, takımının yediği gol sonrası sinirlendi ve ceketini çıkartarak kulübeye fırlattı. O anlar, yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.
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