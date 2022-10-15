Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a karşı, ilk 45 dakikalık bölümü 2-0 geride tamamladı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Onur Bulut'un kaydettiği ikinci golden sonra çılgına döndü.
Tecrübeli teknik adam, takımının yediği gol sonrası sinirlendi ve ceketini çıkartarak kulübeye fırlattı. O anlar, yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.
Kayserispor'un ikinci golü sonrasında çok sinirlenen Okan Buruk, ceketini yedek kulübesine fırlattı!
Kayserispor'un ikinci golü sonrasında çok sinirlenen Okan Buruk, ceketini yedek kulübesine fırlattı!— SPOR (@yenisafakspor) October 15, 2022