Galatasaray'ın Kayserispor'a attığı golün iptali sonrası sosyal medya ikiye bölündü: Elle oynama kararı doğru mu?

Galatasaray, 72. dakika itibariyle Kayserispor'a 2-0 yeniliyor. Sarı-kırmızılılar mücadelenin 56. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle farkı 1'e indirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası atılan gol, elle oynama sebebiyle iptal edildi. Peki Barış Alper Yılmaz'ın golünün iptal edilmesi doğru mu? İşte cevabı.

Galatasaray'ın golünün iptal edilmesi doğru mu? Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu: Elle oynama var mı? TFF elle oynama talimatlarında ne yazıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem kuralları kitabında yer alan bilgiye göre, topun ele ya da kola kazara bile olsa temas ettikten sonra hemen bir gol atılırsa, bu bir ihlaldir. Böylelikle, yine kural kitabına göre Galatasaray'ın iptal edilen golünde herhangi bir yanlışlık ya da hata bulunmuyor.





Futbol yorumcuları Galatasaray'ın iptal edilen golüne ne dedi?

Galatasaraylı eski futbolcu ve yorumcu Evren Turhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın golünün iptal edilmemesi gerektiğini söyledi. Turhan, paylaşımında, "Gol bence, adamın kolu vücuduna bitişik, sırtını dönmüş, VAR gerçekten Galatasaray’ı sevmiyor." ifadelerini kullandı.

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Gol bence,adamın kolu vücuduna bitişik,sırtını dönmüş,VAR gerçekten Galatasaray’ı sevmiyor.. — Evren Turhan (@evrentrhn) October 15, 2022

Galatasaraylı taraftarların birçoğu golün iptal edilmesini yanlış bulurken, diğer futbolseverler de kararın doğru olduğu yönünde görüşler belirtti.

Hünkar abi, Galatasaray'ın attığı golün neden iptal edildiğini net bir şekilde açıklamış. https://t.co/NGsnUwjLJU — Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) October 15, 2022



