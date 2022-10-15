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Galatasaray'ın Kayserispor'a attığı golün iptali sonrası sosyal medya ikiye bölündü: Elle oynama kararı doğru mu?

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 72. dakika itibariyle 2-0 yeniliyor. Sarı-kırmızılıların, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Peki Galatasaray'ın golünün iptal edilmesi doğru mu? Barış Alper Yılmaz'ın golü neden iptal edildi? İşte cevabı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın golü neden iptal edildi? İptal kararı doğru mu? Kurala göre elle oynama var mı? İşte tüm detaylar
Galatasaray - Kayserispor maçından pozisyon

Galatasaray, 72. dakika itibariyle Kayserispor'a 2-0 yeniliyor. Sarı-kırmızılılar mücadelenin 56. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle farkı 1'e indirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası atılan gol, elle oynama sebebiyle iptal edildi. Peki Barış Alper Yılmaz'ın golünün iptal edilmesi doğru mu? İşte cevabı.

Galatasaray'ın golünün iptal edilmesi doğru mu? Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu: Elle oynama var mı? TFF elle oynama talimatlarında ne yazıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem kuralları kitabında yer alan bilgiye göre, topun ele ya da kola kazara bile olsa temas ettikten sonra hemen bir gol atılırsa, bu bir ihlaldir. Böylelikle, yine kural kitabına göre Galatasaray'ın iptal edilen golünde herhangi bir yanlışlık ya da hata bulunmuyor.



Futbol yorumcuları Galatasaray'ın iptal edilen golüne ne dedi?

Galatasaraylı eski futbolcu ve yorumcu Evren Turhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın golünün iptal edilmemesi gerektiğini söyledi. Turhan, paylaşımında, "Gol bence, adamın kolu vücuduna bitişik, sırtını dönmüş, VAR gerçekten Galatasaray’ı sevmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarların birçoğu golün iptal edilmesini yanlış bulurken, diğer futbolseverler de kararın doğru olduğu yönünde görüşler belirtti.
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