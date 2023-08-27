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Spor

Kerem'den Yunus'a: Yolun açık olsun

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Leicester City'e transfer olan takım arkadaşı Yunus Akgün'e sosyal medyadan veda etti.

13:31 . 27/08/2023 Pazar
AA
Kerem Aktürkoğlu & Yunus Akgün

Kerem Aktürkoğlu & Yunus Akgün

Kerem Aktürkoğlu, İngiltere'nin Leicester City ekibine transfer olan takım arkadaşı Yunus Akgün için mesaj yayımladı.


Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:


"Dostum, güzel kardeşim. Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."






#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Yunus Akgün
#Leicester City
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