Yunus Akgün Leicester City'de

"Burada olduğum için çok gururluyum. Sahaya çıkacağım ve taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimde kulüp ve personel tarafından karşılandım, hepsi dostça davrandı. Doğru kararı verdiğim için çok mutluyum"