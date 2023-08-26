Yunus Akgün Leicester City'de

Yunus Akgün
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu Yunus Akgün'ün İngiliz ekiplerinden Leicester City'e transfer olduğunu açıkladı.
Kiralama bedeli: 500 bin Euro
Şarta bağlı satın alma: 9 milyon Euro
Sonraki satışın karından pay: %15
"Burada olduğum için çok gururluyum. Sahaya çıkacağım ve taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimde kulüp ve personel tarafından karşılandım, hepsi dostça davrandı. Doğru kararı verdiğim için çok mutluyum"
"Özellikle Türkiye'den tüm oyuncuların hayali Avrupa'da oynamaktır ve bu benim ilk deneyimim. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Harika bir sezon geçirmeyi umuyorum"