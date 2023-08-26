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Spor

Yunus Akgün Leicester City'de

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

23:04 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yunus Akgün

Yunus Akgün

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu Yunus Akgün'ün İngiliz ekiplerinden Leicester City'e transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray transferin detaylarını KAP'a bildirdi:

Kiralama bedeli: 500 bin Euro

Şarta bağlı satın alma: 9 milyon Euro

Sonraki satışın karından pay: %15


Yunus Akgün'ün ilk açıklamaları:

"Burada olduğum için çok gururluyum. Sahaya çıkacağım ve taraftarlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimde kulüp ve personel tarafından karşılandım, hepsi dostça davrandı. Doğru kararı verdiğim için çok mutluyum"


"Özellikle Türkiye'den tüm oyuncuların hayali Avrupa'da oynamaktır ve bu benim ilk deneyimim. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Harika bir sezon geçirmeyi umuyorum"


Leicester City, Yunus Akgün'ü bu video ile duyurdu:





#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Leicester City
43 dakika önce
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