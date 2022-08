Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç saat 22.00'de oynanacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda?

Trabzonspor'un Kopenhag deplasmanında oynayacağı bu kritik maç Exxen'den yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı Exxen Spor paketini satın alarak izleyebilecekler. Maçın spikerinin Ertem Şener olduğu öğrenildi.

Marc Barta bu maçta oynayabilecek mi?

Trabzonspor'un Real Betis'ten transfer ettiği 31 yaşındaki yıldız stoper Marc Bartra, dün gece saatlerinde KAP'a bildirilmişti. Yoğun uğraş verilen evrak işleri tamamlanan Bartra, Kopenhag'a giden kafilede yer aldı. Evrakların yetişmesi halinde UEFA listesine dahil edilecek İspanyol stoper, Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Trabzonspor Kopenhag'a elenirse ne olacak?

Yarınki maçın rövanşını 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak olan bordo-mavililer, Kopenhag'a elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Trabzonspor'un rakibi Kopenhag nasıl bir takım?

- Danimarka'nın en önde gelen futbol kulüplerinden birisidir.

- 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulmuşur.

REKLAM

- Maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır.

- Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır.

- Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır. Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.

- Kopenhag geçen sezonu Danimarka Ligi'nde şampiyon tamamladı.

- Teknik direktörleri 2 Kasım 2020'den bu yana Jesse Thorup'tur.

- Takımın mevcut değeri 71.650 milyon Euro'dur.

- Avrupa arenasında en büyük başarıları 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Başakşehir'i eleyerek Çeyrek Final'e çıkmalarıdır. Kopenhag, Çeyrek Final'de ise Manchester United'a elenmiştir.

REKLAM

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Mahmoud Trezeguet, Andreas Cornelius

Trabzonspor'un maçını yayınlayacak kanallar

İrlanda BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 3

İsrail 5Stars

İtalya Sky Sport 254, SKY Go Italia

Arjantin Star+, Fox Sports Argentina

Avusturya Sky Sport Austria 4, Sky Sport Austria 1, DAZN

Belçika Pickx+ Sports 2

Belize ESPN 4 Norte

Bolivya Star+, ESPN 4 Sur

REKLAM

Brezilya Space Brazil, HBO Max

Brunei beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Bulgaristan MAX Sport 2

Kamboçya beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Kanada DAZN

Şili Fox Sports 1 Chile, Star+

Çin PPTV Sport China

Kolombiya ESPN 4 Sur, Star+

Kosta Rika ESPN 4 Norte, Star+

REKLAM

Hırvatistan Arena Sport 3 Croatia

Güney Kıbrıs Cytavision Sports 6, Cytavision on the Go

Danimarka TV3+ HD, Viaplay Denmark

Dominik Cumhuriyeti ESPN 4 Norte, Star+

Ekvador Star+, ESPN 4 Sur

El Salvador Star+, ESPN 4 Norte

Faroe Adaları TV3+ HD

Fransa beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free

Almanya DAZN

REKLAM

Yunanistan Cosmote Sport 3 HD

Guetemala ESPN 4 Norte, Star+

Honduras Star+, ESPN 4 Norte

Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong

Macaristan Sport 1 Hungary

Laos beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Letonya Viaplay Latvia

Litvanya Viaplay Lithuania

Lüksemburg Pickx+ Sports 2

REKLAM

Meksika Cinemax, HBO Max

Hollanda Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nikaragua ESPN 4 Norte, Star+

Panama ESPN 4 Norte, Star+

Paraguay ESPN 4 Sur, Star+

Peru ESPN 4 Sur, Star+

Portekiz Eleven Sports 2 Portugal

Romanya Digi Sport 2 Romania, Orange Sport 2 Romania, Digi Online, Prima Sport 3

Rusya Sportbox.ru, Матч! Футбол 1, matchtv.ru

REKLAM

Sırbistan Arena Sport 3P

İspanya Movistar Liga de Campeones 3

Tayland beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Türkiye Exxen

Ukrayna MEGOGO Football 2

Birleşik Krallık BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 3

Amerika Birleşik Devletleri Univision NOW, Galavision

Uruguay Star+, ESPN 4 Sur

Venezuela Star+, ESPN 4 Sur

REKLAM