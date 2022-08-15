Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi? Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off karşılaşmasında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 16 Ağustos Salı günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Kopenhag'ın sahasında oynanacak maç öncesinde yeni transfer Marc Bartra Kopenhag - Trabzonspor maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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