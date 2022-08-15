Fırtına Danimarka'ya hareket etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu heyecanı yarın başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılacak. Bordo-mavililer bu karşılaşma için Kopenhag'a hareket etti.

Kulüp sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda FC Kopenhag ile karşılaşacak olan takımımız bugün saat 12.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon’dan Kopenhag’a gitti" denildi.

Yeni transferler kafilede

Perşembe günü Trabzon'a getirilen Enis Bardhi'nin ardından dün akşam Marc Bartra'yı da şehre getiren bordo-mavililer futbolcuların evraklarını yetiştirmeye çalışırken kafileye dahil ettiler.

Cornelius soruları yanıtlayacak

Yarın saat 22.00'de başlayacak maç öncesi, bugün yerel saatle TSİ 21.00 Parken Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirilecek.

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Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Danimarkalı forvet Andreas Cornelius TSİ 20.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Yarın maç saat 22.00'de naklen Exxen'den yayınlanacak.

🛫 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda FC Kopenhag ile karşılaşacak olan takımımız bugün saat 12.00’de Türk Hava Yolları’na (@TK_TR) ait özel bir uçakla Trabzon’dan Kopenhag’a gitti. #UCL pic.twitter.com/gy0D761Hpe — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022

📃 FC Kopenhag maçı kamp kadromuz! #UCL pic.twitter.com/8Bqu08ejuH — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022