Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'dan müjdeli haber

Koronovirüs tedavisi gören ve entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Deneyimli hocanın entübasyon işlemi sonlandırıldı ve yoğun bakımdan çıkartıldı.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çuhadaroğlu, "Kendisini yoğun bakımda entube desteğiyle takip ediyorduk. Bundan yaklaşık 2 gün önce Yılmaz Vural'ı solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimiz de her şeyin yolunda gittiğini gördük. Şu sıralarda da kendisini normal odaya alıyoruz. Durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

"Önce grip sandık"

Yılmaz Vural'ın eşi ise hastalık süreciyle ilgili "Biz önce Yılmaz'ın grip olduğunu düşündük. Hastaneye gittiğimizde COVID testi negatif çıktı. Daha sonra şu anki hastaneye gittiğimizde pozitif çıktı. Yılmaz'ın durumu iyiye gidiyordu ancak nefes sorunu ortaya çıktı. Buradaki müdahaleden sonra çok çabuk iyileşti" dedi.