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Yılmaz Vural'ın sağlık durumunu eşi açıkladı: Daha iyiye gidiyor

Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakım tedavisi süren Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural ve yakın arkadaşlarından teknik direktör Bülent Uygun, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdiler.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Yılmaz Vural, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Yoğun bakımda olan ünlü teknik adam Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, “Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz” diye konuştu.

"Daha önce hiç Covid olmadı"

Yılmaz Vural’ın daha önce de Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ardından negatife döndüğünü ifade eden Seda Vural, “Haziran gibi 'Covid' dendi. Akhisarspor’u çalıştırıyordu, maçlardan 2 gün önce test yapılıyor biliyorsunuz. O dönemde ilk testi pozitif çıktı. Daha sonra Yılmaz hiçbir şekilde Covid olmadı. Hiçbir belirtisi yoktu, tomografisi tertemizdi. Üstüne 2 kere daha test yapıldı, onlar da negatif çıktı. 1 ay geçti, antikor yapıldı, o da negatif çıktı. Yılmaz inanın o dönemde C vitamini bile kullanmadı. Yani Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı” şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural
Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural
DHA

"Cumhurbaşkanımız her gün rapor istiyor"

Herkese çok teşekkür eden Seda Vural, “Allah razı olsun herkesten. Bütün Türkiye, bütün dünya, herkes çok yardımcı oldu. Her gün dua ettiler, çok ilgilendiler. Bol bol dua etsinler, inşallah Yılmaz aramıza, sevdiklerine, ailesine kavuşacak. Spor Bakanımız geldi Mehmet Bey, Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı doktorlar Sayın Burak Bey her gün arıyor. Cumhurbaşkanımız her gün başhekim Çağlar Bey’den rapor istiyor. Onunla ilgili bütün devlet büyüklerimiz, herkes çok çok yakından ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Vural ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.
Bakan Kasapoğlu, Vural ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Bülent Uygun: Yılmaz hoca şu an uyutuluyor

İlk günden bu yana Vural ailesinin yanında olan teknik direktör Bülent Uygun ise yaptığı açıklamada, “Duayenimiz, ağabeyimiz, manevi babamız. Tüm Türkiye’nin, dünyanın en çok sevilen insanlarından biri. Onun güler yüzüne inşallah Allah nasip edecek ve sağlığına kavuşacak. Şu an entübe bir şekilde uyutuluyor. Onun sağlığına kavuşması için dualara ihtiyacımız var. Doktorlarımız gerekli tüm çalışmaları yapıyorlar. Oksijeni de daha az vermeye başladılar. Bu da iyiye doğru gittiğinin bir göstergesi. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme

67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüse yakalanmış ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Vural'ın sağlık durumu hakkında müjdeli bir haber daha geldi."Tedavilere pozitif reaksiyon veriyor"Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz" denildi.📢Yılmaz Vural&#39;ın ailesinden yeni açıklama: Babamız tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor pic.twitter.com/vKC49AiQCM&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 29, 2020 Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama: Kan değerleri daha iyi

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