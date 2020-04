Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'den iyi haber

Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir" denildi.