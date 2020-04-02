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Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'den iyi haber

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Rüştü Reçber

Rüştü Reçber

Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir" denildi.

Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber ile ilgili ürküten detay
Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber ile ilgili ürküten detay

İngiliz basınından Daily Mail, Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in açıklamalarını derledi. Eşinin yaşadığı süreci anlatan Reçber, ilginç detaylar verdi.Erken teşhisin önemine vurgu yapan Işıl Reçber, "Erken teşhis çok önemli. Boğazda burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği yere gidiyor yani akciğerler. Ardından zatürre başlıyor ve ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce sürüyor, saatlerce sıtma nöbeti gibi. Ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık. Gri renk ten ve dudak, hızlı nefes alıp verme gibi sorunlar yaşadık" ifadelerini kullandı.Işıl Reçber'in anlatımında olduğu gibi eski milli kaleci Rüştü Reçber'in teninin renk değiştirmesi hem ürküttü hem de farklı bir belirtiyi de gözler önüne serdi.Rustu Recber&#39;s wife describes his severe symptoms after former goalkeeper tests positive for coronavirus https://t.co/B4dRQ1uDy8&mdash; MailOnline Sport (@MailSport) 1 Nisan 2020 Galeri: Koronavirüs salgını en çok o kulübü etkiledi: Yakın zamanda satılacak

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