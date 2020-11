Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı: Durumu ciddiyetini koruyor

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi.

67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural Ailesi'yle bir araya geldi.

