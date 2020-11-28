Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı: Durumu ciddiyetini koruyor

Teknik direktör Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan deneyimli çalıştırıcının, entübe edildiği öğrenildi.
67 yaşındaki teknik direktörün, haziran ayında da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural Ailesi'yle bir araya geldi.
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: Beni istediler
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ne konuk olan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye’de tüm stadyumlara giden ender antrenörlerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz Vural, “Bugüne dek 29 takım çalıştırdım. Benim Türkiye’de bir sürü takıma gitmemin nedeni taraftarın isteğidir. Çünkü beni bugüne getiren de onlardır. Gittiğim her takımla özdeşleştim. İnsanlarla ilişkilerimiz, dostluklarımız hala devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi iki, Galatasaray bir kez beni takımın başına getirmeyi düşündüler. Kısmet olmadı. Bu takımlarla çalışmayı hep istedim. Çünkü Avrupa’ya bu takımlar vasıtasıyla açılırsınız. 67 yaşındayım. Hala bu hayalimden vazgeçmiş değilim” diye konuştu. “29 kulüpte çalıştım, sportif düşünen bir kulüp başkanına denk gelmedim”Yılmaz Vural, Türkiye’deki futbol sistemini ve kulüp başkanlarını eleştirerek, “Türkiye’de kulüp başkanları genelde onları idare edecek antrenör arıyorlar. Çünkü Türkiye’deki yöneticilik tarzı ne yazık ki sportif bir anlam taşımıyor. Popülarite onlar için çok önemli oluyor. Siyasi ve ticari anlamda düşünceleri var. Siyasi anlamda bakanlar milletvekili, belediye başkanı olmak istiyorlar. Bugün bir kulüp başkanı siyasilerle rahat ilişkiler kurup, muhabbet edebiliyorlar. 29 kulüpte çalıştım, sportif anlamda düşünen bir kulüp başkanı bana denk gelmedi. Bu durum o kadar ortada kaldı ki Türk futbolu ileri gidemiyor. Sistem yanlış gidiyor ve bu sistemle kulüpler disipline edilemiyor” şeklinde konuştu.“Oyuncu ve antrenör yetiştiremiyoruz”Türkiye’nin en büyük probleminin eğitim olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Eğitim konusu her şeyde olduğu gibi sporda da çok önemli. Biz oyuncu ve antrenör yetiştiremiyoruz. En son Karagümrük-Alanyaspor maçını izledim. Türk oyuncu yok. Benim gencim niye orda yok diye sorguluyorum ve bu duruma düşmemize sebep olanlara kafam bozuluyor. Türk gencinin bu yarışın içinde olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.“Futbol yönetimi yeniden organize edilmeli”Vural, Türkiye’de futbol yönetiminin yeniden organize edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Kulüpler Birliği Vakfı lağvedilmeli. Türkiye’de şu an 167 profesyonel kulüp var. Niye siz bu kulüplerin hepsinin vakfı değilsiniz de yalnızca 18 takımın vakfı oluyorsunuz? Diğer kulüplere kendi vakfınızı siz kurun kardeşim demekle oluyor mu? Bugün Türk oyuncularının çoğunun yeri 3. liglerdir. Bu çocuklar bu altyapıdan çıkıp bu liglere geliyorlar. Sen kendi altyapını öyle bir zavallı hale getiriyorsun ki oradaki adamın forması yok, duş alacak yeri yok, maaş ödeyemiyor. Nasıl burayı bu kadar yalnız bırakıyorsunuz? Bu yüzden bütün kulüplerin sorunlarıyla ilgilenen bir tek kulüpler birliği vakfı olmalı” açıklamasını yaptı.Fatih Terim onay verdi, bonservisi alınıyor
Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
Futbol dünyasını üzüntüye boğan haber Arjantin’den geldi. Kasım ayında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre’deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Arjantin basını olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşları üzücü haberi haberi duyurdu.Arjantin Milli Takımı’nın yanı sıra Napoli ve Boca Juniors’un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona’da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.1986 yılında oynanan Dünya Kupası’nda Arjantin futbol takımının kaptanlığını yapan ve adını tarihe yazdıran Arjantinli futbolcu Diego Maradona’nın ölümü tüm dünyada üzüntüye neden oldu.Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın hayatını kaybettiğini doğrularken 'her zaman kalbimizde olacaksın' mesajını paylaştı;La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed— AFA (@afa) November 25, 2020 Pele'den Maradona için taziye mesajıBrezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin." ifadeleri kullanıldı.Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA— Pelé (@Pele) November 25, 2020 Şampiyonlar Ligi’nde Maradona için saygı duruşu yapılacakKalp krizi nedeniyle Arjantin’de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona için bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Maradona’nın ölüm haberi futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, UEFA, efsane futbolcu için flaş bir karar aldı. UEFA’dan yapılan açıklamada, "Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi.Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde #Maradona için saygı duruşu yapılacak 🙏 pic.twitter.com/pRuEPysMkO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından neler oldu?Hayatını kaybeden Maradona için ülkesi Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi. pic.twitter.com/JlHSLDh6NG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Napoli'de taraftarlar #Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara döküldü 👀 pic.twitter.com/Ozgz7VvXPR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Napoli Kulübü, Diego Armando #Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından stadyumunun ismini değiştirme kararı aldı San Paolo 🔁 Diego Maradona pic.twitter.com/fEjolqyJRD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 Diego Armando Maradona kimdir?Diego Armando Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires’te doğdu. 20 Ekim 1976 tarihinde 16 yaşındayken Argentinos Juniors adlı kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 1976 ve 1981 yılları arasında çıktığı 167 maçta 115 gole imza attıktan sonra 1 milyon Euro karşılığında Boca Juniors kulübüne transfer oldu. 1982 Dünya Kupası’ndan sonra İspanyol kulübü FC Barcelona’ya 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve dönemin en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Maradona’nın Barcelona macerası kısa sürdü. Athletic Bilbaolu Andoni Goikoetxea ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı. Daha sonra kulüp başkanı Josep Lluis Nunez ile anlaşmazlık yaşayan Maradona 1984 yılında İtalya Serie A takımı Napoli’ye 6.9 milyon Euro karşılığında transfer olarak yeni rekor kırdı. Maradonalı Napoli 1986-1987 ve 1989-1990 sezonlarında lig şampiyonu oldu. 1992’de Napoli’den ayrıldıktan sonra 1 yıl Sevilla’da oynadı. 1993 yılında Newell’s Old Boys’a transfer oldu ve 1995’te de Boca Juniors’a geri döndü.Arjantin Milli Takımı adına 91 milli maça çıkarak 34 gol attı. 1986 Dünya Kupası’nda, Batı Almanya’yı finalde 3-2 yenen Arjantin Milli Takımı’nda kupaya uzandı. O maçtan sonra Altın Top ödülü aldı. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1’i yendikleri maçta iki golü de Maradona atmıştı. İlk golü eliyle attığı için de o gole, "Tanrı’nın eli" yorumunu yapmış ve uzunca süre konuşulmuştu. Ayrıca aynı maçtaki ikinci golü de 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.2008 yılında getirildiği Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ise 15 ay sonra istifa etmiştiBaşarıları;-FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu1978 Arjantin-FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu1986 Arjantin-FIFA Dünya Kupası 2.liği1990 Arjantin-Artemio Franchi Kupası Şampiyonluğu1993 Artemio Franchi Kupası-İtalya Seria A Şampiyonluğu1987 Napoli1990 Napoli-İtalya Kupası Şampiyonluğu1987 Napoli-UEFA Kupası Şampiyonluğu1989 Napoli-İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu1991 NapoliGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona
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