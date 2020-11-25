Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

Arjantin basını, efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Önceki günlerde beyin ameliyatı olan ve evinde dinlenmeye alınan eski futbolcu kalp krizi geçirdi. Güney Amerika'nın önde gelen basın organlarından OLE'nin haberine göre Maradona tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın hayatını kaybettiğini doğrularken 'her zaman kalbimizde olacaksın' mesajını paylaştı.
La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.
Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed
La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.
Diego Armando Maradona kimdir?
- Diego Armando Maradona, orta saha mevkiinde forma giymiş, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli futbolcudur. 1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirmiş sonrasında ise teknik direktörlük kariyerine başlamıştı. Futbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Arjantin'ın Mandiyú de Corrientes ve 1995 yılında Racing Club de Avellaneda takımını çalıştırmıştır. Teknik direktörlüğe bir süre ara veren Efsane futbolcu Maradona, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.
Başarıları;
- FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu
- 1978 Arjantin
- FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu
- 1986 Arjantin
- FIFA Dünya Kupası 2.liği
- 1990 Arjantin
- Artemio Franchi Kupası Şampiyonluğu
- 1993 Artemio Franchi Kupası
- İtalya Seria A Şampiyonluğu
- o 1987 Napoli
- o 1990 Napoli
- İtalya Kupası Şampiyonluğu
- o 1987 Napoli
- UEFA Kupası Şampiyonluğu
- o 1989 Napoli
- İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu
- 1991 Napoli
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