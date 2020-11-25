Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

Arjantin basını, efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Önceki günlerde beyin ameliyatı olan ve evinde dinlenmeye alınan eski futbolcu kalp krizi geçirdi. Güney Amerika'nın önde gelen basın organlarından OLE'nin haberine göre Maradona tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın hayatını kaybettiğini doğrularken 'her zaman kalbimizde olacaksın' mesajını paylaştı.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

Diego Armando Maradona kimdir?

Diego Armando Maradona, orta saha mevkiinde forma giymiş, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli futbolcudur. 1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirmiş sonrasında ise teknik direktörlük kariyerine başlamıştı. Futbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Arjantin'ın Mandiyú de Corrientes ve 1995 yılında Racing Club de Avellaneda takımını çalıştırmıştır. Teknik direktörlüğe bir süre ara veren Efsane futbolcu Maradona, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Başarıları;